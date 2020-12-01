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Эксперт Глеба обвинил министра Чернышова в срыве градостроительной реформы

Министерство по развитию общин и территорий во главе с Алексеем Чернышовым должно было разработать законодательные изменения для реализации реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, но с марта ведомство не предложило ни одного законопроекта, заявил эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и Национального технического совета при Минрегионе Виктор Глеба.

Виктор Глеба: Я лично премьеру Денису Шмыгалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов
Виктор Глеба: Я лично премьеру Денису Шмыгалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов
Фото: Глеба Віктор / Facebook

Министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов вместе с нардепом от "Слуги народа", заместителем председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк провалил задачу президента Украины Владимира Зеленского по реформированию Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, заявил эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и Национального технического совета при Минрегионе Виктор Глеба.

В интервью RegioNews он заявил, что реформу сознательно затормозили и сорвали в интересах "строительной мафии".

"Алексей Чернышов является министром с весны. Я лично премьеру Денису Шмыгалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов. Сущность этой реформы была в том, чтобы усилить государственный надзор и контроль. Если бы Елена Шуляк, министр Чернышов, определенная группа застройщиков включая "грузин" не мешали, все бы заработало. А эта группа считает, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля", – сказал эксперт.

Он объяснил, что министерство во главе с Чернышовым должно было разработать законодательные изменения для реализации реформы, но с марта ведомство не предложило ни одного законопроекта.

"Минрегион должен был начать и закончить эту реформу до сентября месяца, и в сентябре подать написанный министерством законопроект, который комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Клочко-Шуляк должен был рассмотреть и в октябре проголосовать на сессии. Вот что должен был сделать Минрегион. И министерство Чернышова не написало ни одного письма и ни одного законопроекта, – подчеркнул Глеба. – Минрегион сделал постановления Кабмина, которые противоречат действующему законодательству, и Минрегион должен понести ответственность в лице министра за совершение преступления – нарушение статьи 19 Конституции Украины. Минрегион не способен ничего сделать. Законопроекты, которые должны урегулировать градостроительную отрасль и подкрепить реформу, написанные третьими лицами, которые не имеют к Минрегиону никакого отношения. Минрегиону поручили начать и закончить реформу, а Минрегион ничего не сделал. Не начал и не закончил".

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которую создали в сентябре этого года для расследования коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля, действует только для того, чтобы легализовать незаконные стройки через законодательство, убежден Глеба. Он считает, что за этим стоит строительная мафия, а ее в свою очередь "крышует" Чернышов, который и сорвал реформу.

"Временная следственная комиссия просовывает, протягивает новую схему легализации самовольных строек через Верховную Раду. И если министр Чернышов – единственное ответственное лицо центрального органа исполнительной власти – закрывает глаза на коррупцию и бардак в отрасли, это означает, что он "в доле" и просто "крышует" строительную мафию", – заявил эксперт.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова от должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко. 

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров. 

12 ноября Чернышов заявил, что берет на себя ответственность за реформу ГАСИ, сообщала пресс-служба министерства. RegioNews пишет, что с того времени вопрос запуска вновь созданных органов, ликвидации ГАСИ и разработки необходимого градостроительного законопроекта не решился.

Теги: законодательство, временная следственная комиссия, реформа, ГАСИ, Елена Шуляк, Алексей Чернышов, Государственная инспекция градостроительства, Алексей Башкиров, Государственная сервисная служба градостроительства, Виктор Глеба
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