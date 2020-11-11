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Активисты потребовали остановить работу ГАСИ и уволить руководителя инспекции Король

Главные требования представителей общественной организации "Стоп Свавіллю" – остановка работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и увольнение всех незаконно назначенных лиц, в том числе врио главы ГАСИ Ирины Король.

Митингующие требуют также обнародования всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСК за последние шесть семь месяцев
Митингующие требуют также обнародования всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСК за последние шесть–семь месяцев
Фото: ГО "Стоп Свавіллю" / Facebook

В Киеве 11 ноября на митинге активисты потребовали остановки работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и увольнения исполняющей обязанности председателя ГАСИ Ирины Король. Об этом сообщили на Facebook-странице общественной организации "Стоп Свавіллю".

"Сегодня утром активисты нашей ОО "Стоп Свавіллю" устроили акцию протеста под Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Нас откровенно шокировало назначение на должность исполняющей обязанности председателя ГАСИ Ирины Король. Ведь известно, что она – фигурант уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением должностных лиц ГАСИ, которые организовали неправомерный механизм по выдаче разрешительной документации на строительство. Причем, эта информация – только верхушка айсберга коррупции в инспекции!" – заявили активисты.

Главные требования представителей организации – остановка работы ГАСИ и увольнение всех незаконно назначенных лиц.

"Поэтому на митинге под стенами ГАСИ наши требования были просты – принять меры для недопущения коррупции в инспекции, остановить ее работу, и уволить всех незаконно назначенных лиц в несуществующий орган. К тому же мы настаиваем на публикации отчета ликвидационной комиссии ГАСК в открытых источниках. Отчет должен содержать информацию о причинах увольнения и мотивах назначения должностных лиц ГАСК во время ликвидации этого центрального органа государственной власти", – подчеркнули в "Стоп Свавіллю".

Митингующие требуют также обнародования всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСК за последние шесть–семь месяцев и документов, которые стали основанием для предоставления разрешений, сертификатов готовности объектов и отказов в предоставлении указанных документов.

"Требуем предоставить доступ общественности в помещение ГАСК при рассмотрении вопросов предоставления документов разрешительного характера и расширить информацию официальных ответов с пояснениями причин отказа и обоснованием предоставления разрешений, сертификатов готовности для объектов СС-2 и СС-3", – подчеркнули в общественной организации.

Главное требование активистов – увольнение Ирины Король с должности руководителя ГАСИ.

"Власть должна уволить Ирину Король с должности руководителя ГАСИ, поскольку ее фамилия фигурирует в материалах уголовного производства по расследованию СБУ фактов совершения коррупционных преступлений. Это нонсенс, когда регулировать градостроительную сферу поручают коррупционеру под следствием!" – заявили в "Стоп Свавіллю".

https://www.facebook.com/stopsvavillyu/posts/2803216229942484

26 октября Кабмин назначил Король, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ, на должность врио руководителя ведомства, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Теги: коррупция, митинг, строительство, увольнение, ГАСИ, назначение, Ирина Король
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