Активисты потребовали остановить работу ГАСИ и уволить руководителя инспекции Король

Главные требования представителей общественной организации "Стоп Свавіллю" – остановка работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и увольнение всех незаконно назначенных лиц, в том числе врио главы ГАСИ Ирины Король.

Митингующие требуют также обнародования всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСК за последние шесть–семь месяцев Фото: ГО "Стоп Свавіллю" / Facebook

В Киеве 11 ноября на митинге активисты потребовали остановки работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и увольнения исполняющей обязанности председателя ГАСИ Ирины Король. Об этом сообщили на Facebook-странице общественной организации "Стоп Свавіллю".

"Сегодня утром активисты нашей ОО "Стоп Свавіллю" устроили акцию протеста под Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Нас откровенно шокировало назначение на должность исполняющей обязанности председателя ГАСИ Ирины Король. Ведь известно, что она – фигурант уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением должностных лиц ГАСИ, которые организовали неправомерный механизм по выдаче разрешительной документации на строительство. Причем, эта информация – только верхушка айсберга коррупции в инспекции!" – заявили активисты.

Главные требования представителей организации – остановка работы ГАСИ и увольнение всех незаконно назначенных лиц.

"Поэтому на митинге под стенами ГАСИ наши требования были просты – принять меры для недопущения коррупции в инспекции, остановить ее работу, и уволить всех незаконно назначенных лиц в несуществующий орган. К тому же мы настаиваем на публикации отчета ликвидационной комиссии ГАСК в открытых источниках. Отчет должен содержать информацию о причинах увольнения и мотивах назначения должностных лиц ГАСК во время ликвидации этого центрального органа государственной власти", – подчеркнули в "Стоп Свавіллю".

Митингующие требуют также обнародования всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСК за последние шесть–семь месяцев и документов, которые стали основанием для предоставления разрешений, сертификатов готовности объектов и отказов в предоставлении указанных документов.

"Требуем предоставить доступ общественности в помещение ГАСК при рассмотрении вопросов предоставления документов разрешительного характера и расширить информацию официальных ответов с пояснениями причин отказа и обоснованием предоставления разрешений, сертификатов готовности для объектов СС-2 и СС-3", – подчеркнули в общественной организации.

Главное требование активистов – увольнение Ирины Король с должности руководителя ГАСИ.

"Власть должна уволить Ирину Король с должности руководителя ГАСИ, поскольку ее фамилия фигурирует в материалах уголовного производства по расследованию СБУ фактов совершения коррупционных преступлений. Это нонсенс, когда регулировать градостроительную сферу поручают коррупционеру под следствием!" – заявили в "Стоп Свавіллю".

26 октября Кабмин назначил Король, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ, на должность врио руководителя ведомства, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.