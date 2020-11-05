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Экономист Гаврилечко: Реформу ГАСИ тормозят при поддержке министра Чернышова, чтобы вернуть коррупцию,

Экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что если бы глава Минрегионстроя Алексей Чернышов не поддерживал остановку реформы градостроительства, то Кабмин не снял бы с должностей руководителей, назначенных в новые госорганы в этой сфере.

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Алексей Чернышов возглавляет Минрегионстрой с 4 марта 2020 года
Алексей Чернышов возглавляет Минрегионстрой с 4 марта 2020 года
Фото: mind.ua

Увольнение руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Алексея Башкирова и отстранение от должности руководителя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко проведены с нарушениями законодательства и это прямое торможение реформы градостроения, пишет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем блоге на сайте "Комментарии".

Он напомнил, что согласно реформе градостроительной отрасли, к 1 января 2021 года должны быть созданы и укомплектованы персоналом три различных госинститута, между которыми, а также органами местного самоуправления должны быть разделены функции ликвидируемой Государственной архитектурно-строительной инспеции.

Речь идет о Государственной сервисной службе градостроительства (ГССГ), которая будет выполнять разрешительные функции в области строительства, Государственном агентстве по техническому регулированию (ГАТР), в чьем ведении будут вопросы реформы параметрической системы и обновления строительных норм и правил и еврокодов, и Государственной инспекции градостроительства (ГИГ), которая оставит за собой функции надзора и контроля за процессами в строительстве.

Эксперт отметил, что уже почти сформированы два новых госоргана (ГИГ и ГССГ), а у ГАСИ остаются лишь разрешительные полномочия. Но вследствие "обезглавливания" ГИГ и ГССГ, по словам Гаврилечко, проводят экстренное торможение реформы градостроительства, и делают это люди, которые заинтересованы в сохранении старой системы. 

"Обезглавливание" их проводится по очень схожему сценарию и с нарушением как действующего трудового законодательства, так и закона о госслужбе", – пишет Гаврилечко. 

По его словам, распоряжение Кабмина от 22 октября об увольнении руководителя ГССГ Башкирова в связи с окончанием срока действия контракта выглядит довольно странным, ведь в соответствии с нормами ст. 83 закона Украины "О госслужбе" его должны были за пять дней предупредить об увольнении, чего сделано не было, и это является прямым нарушением процедуры, а контракт действителен еще почти год.

Эксперт считает, что не менее странная история произошла с отстранением от должности главы ГИГ Васильченко. Распоряжение об отстранении появилось 22 октября, а 4 ноября было решено открыть дисциплинарное производство в отношении отстраненного руководителя, что также является нарушением ЗУ "О госслужбе". Гаврилечко указывает на ст. 72 упомянутого закона. 

"Должно быть все наоборот. То есть сначала открывается дисциплинарное производство, а только потом (ну или одновременно) идет отстранение от должности. Для проверки законности своего отстранения Васильченко делает запрос в Нацагенство по госслужбе и получает ответ, что по состоянию на 30 октября ни одного распорядительного документа от субъекта назначения возбуждения дисциплинарного производства в отношении его как главы ГИГ в распоряжение комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы не поступало… То есть он также, как и Башкиров, будет восстанавливаться на работе по суду", – отмечает эксперт, ссылаясь на заявления Башкирова и Васильченко. 

По словам Гаврилечко, такие действия полностью заблокировали реформу градостроительства, а противники реформы сделают попытки сохранить коррупционный орган ГАСИ, который должен быть ликвидирован. Все это, считает он, сделано для того, чтобы оставить старую систему, законсервировать коррупцию в ГАСИ и организовать "неплохой гешефт".

"В это время обезглавленные инспекция и служба не смогут работать, потому как ни у кого из сотрудников нет права подписи и потому ни проверки объектов строительства, ни разрешительные процедуры осуществляться не будут. Противники же реформы поднимут в СМИ шум на тему: "Верните ГАСИ", мол какая бы она коррумпированная не была, а хоть как-то, но работала, а сейчас вообще все остановилось. Если же ситуация продлится еще несколько месяцев, то можно будет говорить о сохранении или даже консервации коррупции в ГАСИ на неопределенный срок. А пока он будет длиться, антиреформщики смогут неплохой гешефт себе организовать", – считает Гаврилечко.

Также эксперт отмечает, что торможение реформы осуществляется при поддержке главы Минрегиона Алексея Чернышова. 

"Вот так вот, относительно просто, осуществляется экстренное торможение реформы градостроительства. Очевидно, при полной поддержке профильного министра – главы Минрегионстроя Чернышова. Если бы такой поддержки не было, то откуда бы в Кабмине взялись проекты постановлений и распоряжений об увольнении Башкирова и отстранении Васильченко? Доказательство от противного? Да! Но, как писали и говорили классики: если что-то неизвестно, то ищи, кому выгодно и кто может сделать то, что ты видишь", – добавил Гаврилечко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2801311336856836&id=100009339910671

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко. 

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров. 

Теги: Кабинет Министров, строительство, законодательство, госслужба, Юрий Гаврилечко, увольнение, реформа, ГАСИ, Алексей Чернышов, Юрий Васильченко, Алексей Башкиров
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