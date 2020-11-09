Экономист Гаврилечко: "Антиреформаторы" вместе с Чернышовым пытаются убедить Зеленского свернуть начатую им же реформу градостроительства

Временная следственная комиссия Верховной Рады просит президента Владимира Зеленского отменить постановления Кабмина, которые были стартом реформы градостроительства, в этом заинтересован глава Минрегионстроя Алексей Чернышов, считает экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Торможение реформы исходит из стен Минрегиона и от министра Чернышова (на фото), считает эксперт Фото: ureclub.com

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах Государственного архитектурно-строительного контроля требует от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля воскресить Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и полностью остановить реформу градостроительства, которую они же и запустили, пишет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем блоге на сайте "Комментарии".

"После принятия временной следственной комиссией нескольких скандальных решений можно сделать однозначный вывод о том, что реформу градостроительной отрасли таки решили полностью остановить", – заявил эксперт.

По его словам, первое решение комиссии касается постановлений Кабмина №218 и 219 о ликвидации ГАСИ и создании новых органов Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Государственной сервисной службы градостроительства Украины (ГССГУ).

"Согласно выводам комиссии, дословно, "эти решения Кабмина привели к росту коррупции в отрасли и негативным последствиям". Потому нужно все это отменить, включая и производные от них решения, а значит и ликвидацию ГАСИ вместе с созданием новых органов вместо нее", – пишет Гаврилечко.

Он также отметил, что соответствующее обращение комиссия отправила президенту Зеленскому, которому фактически предложили признать незаконной реформу, которую он сам вместе с правительством инициировал.

"При этом, что же именно изменилось в худшую сторону, никак описано не было. В чем "рост коррупции" выразился – тоже непонятно. В этом обращении, по сути, президенту предлагают признать ошибочной начатую им же реформу градостроительной отрасли, оставить живым коррупционного монстра ГАСИ и ликвидировать новые органы, созданные благодаря реформе. Выглядит сие весьма абсурдно. Но на деле – это очередной этап попыток "антиреформаторов" остановить реформу градостроительной отрасли", – добавил эксперт.

Гаврилечко напомнил об отстранении от должности главы ГИГ Юрия Васильченко с нарушением статьи 72 закона "О госслужбе" с открытием "задним числом" дисциплинарного производства в отношении него по инициативе главы Минрегиона Алексея Чернышова. Это отстранение он считает странным, как и увольнение с должности главы ГССГУ Алексея Башкирова, что привело, по мнению автора, к фактическому обезглавливанию и блокированию работы двух новых органов, в которых теперь ни у кого нет права подписи.

"Теперь решением комиссии президента просят отменить постановления Кабмина, которые были стартом реформы. Конечным результатом этих потуг должно стать спасение от ликвидации ГАСИ, консервация коррупции и всех схем, которые в ней существуют. А значит – отмена реформы. Президента Владимира Зеленского в этой истории хотят выставить мягко говоря, в не очень хорошем свете", – отметил эксперт.

Он напомнил и о том, что именно президент был инициатором реформирования ГАСИ и обещал до конца 2020 года эту реформу закончить.

"Второе решение комиссии – подготовить и внести в ВРУ проект постановления парламента о заслушивании премьер-министра и правительства по вопросу состояния реформирования градостроительной отрасли. Получается, что временная следственная комиссия парламента собирается еще и премьера Дениса Шмыгаля, который в унисон с президентом давал старт реформе, сделать виновником ее провала. И это при том, что торможение реформы исходит из стен Минрегиона и министра Чернышова", – подчеркнул Гаврилечко.

Он добавил, что именно из-за министерства новосозданные вместо ГАСИ органы так и не смогли полноценно заработать, так как ГИГ уже должен был начать работу если бы не события с отстранением Васильченко.

Вопрос незаконности ликвидации ГАСИ рассматривается в суде и комиссия не имеет права подменять собой суд и выносить решения о законности или незаконности ликвидации органа путем вынесения Кабмином постановления №218, подчеркнул экономист.

Гаврилечко считает, что блокада реформы и возвращение к существованию ГАСИ – это "пятно на репутации верхушки нашей власти". Сама реформа практически осуществилась, осталось сделать последний шаг, отметил он.

"И если на Банковой этот шаг решат не делать, поверив людям, тормозящим реформу все это время, то о каких реформах в принципе в стране можно говорить?" – подытожил эксперт.

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров.