ГОРДОН
 
 
Александр Авдеев
Александр Авдеев

Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета.

 

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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

ГАСИ Шредингера или Есть ли выход из "реформы"?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

У нас в стране очень любят бороться с коррупцией. Большей симпатией со стороны общества могут похвастаться разве что простые решения, когда одним росчерком пера или заявлением перед камерами "уничтожается коррупционный клещ".

Но затем граждане отвлекаются от телевизора и идут, например, получать разрешение на строительство или согласовывать архитектурную документацию. И тут выясняется, что задача, которая до "борьбы с коррупцией" и применения "простых решений" решалась в рабочем порядке, вдруг стала абсолютно нерешаемой в правовом поле.

А рутинная и часто скучная работа, от которой зависит реальный облик городов, теперь не может быть выполнена из-за отсутствия полномочий у государственных служащих.

Диссонанс между заявлениями политиков в телевизоре и практикой вызывает у граждан бурю негативных эмоций, разочарование и агрессию. И в конечном итоге разрушает доверие общества к государственным институтам. Это то, что сейчас происходит в рамках "реформы ГАСИ", где вот-вот настанет правовой коллапс.

Мировой опыт свидетельствует, что системное реформирование целых отраслей государственного управления требует стратегического и детального тактического планирования, масштабной проработки нормативной документации, начиная от законов и заканчивая внутриведомственными порядками, приказами и инструкциями. И даже в этом случае в процессе реформы неизбежно возникнут трудности, которые придется оперативно устранять.

На момент начала "реформы" государственной системы архитектурно-строительного контроля не было ни стратегии, ни тактики, а только лишь некая концепция (которая затем перекраивалась на ходу). Поэтому то, что "реформа ГАСИ" обречена на провал, было понятно с самого начала. Однако произошедшие за последний месяц события ставят под вопрос даже возвращение к той системе госархстройконтроля, которая существовала до "реформы". Процессы, которые имеют юридические последствия, наслаиваются друг на друга и грозят возникновением правового вакуума.

Суды, ТСК и все-все-все

Чтобы объяснить, что сейчас происходит, необходимо хотя бы в общих чертах восстановить цепочку событий в хронологическом порядке.

Старую ГАСИ, напомню, формально ликвидировали в марте и вместо нее создали целую систему новых органов – Государственную инспекцию градостроительства, Государственную сервисную службу градостроительства и Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве. Новые органы должны были разделить между собой надзор и контроль за строительством; регистрацию строительных объектов; определение параметров и ДБН.

Однако работу ликвидированная ГАСИ продолжала. Разрешения на строительство выдавались налево и направо. При этом ни городские службы, ни тем более новые структуры не имели законных полномочий ни проконтролировать выполнение заказчиками строительства своих обязанностей, ни остановить незаконные стройки. Для нас действовал мораторий, а новые структуры за полгода так и не запустились.

В итоге вместо "ликвидации коррупционного клеща", как назвал ГАСИ президент Зеленский, в строительной отрасли возникла анархия. Для обеспечения хотя бы какого-то порядка местным властям приходилось выдумывать механизмы с привлечением полиции, прокуратуры и даже журналистов. В Одессе мы с этим, я считаю, справились достойно, насколько это вообще было возможно в данных условиях. В других городах, судя по сообщениям СМИ, такая работа ведется с переменным успехом.

Тем временем на центральном уровне шла борьба за контроль над будущими органами. Кроме того, летом Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании незаконным постановления Кабмина, которым была ликвидирована ГАСИ. 25 ноября суд проведет очередное заседание по делу. Причем я совсем не исключаю, что он примет решение о том, что ликвидация ГАСИ была незаконной – для этого есть достаточно много предпосылок.

Также к процессу "реформирования" подключилась Верховная Рада. Сначала народные избранники разработали несколько законопроектов, которые по идее должны были вернуть новые органы в сфере госархстройконтроля в правовое поле. Однако прописанные в этих, мягко говоря, спорных документах нормы ввергли в шок специалистов.

К тому же к процессу подключился "Офис простых решений", который начал выдавать на-гора ноу-хау вроде выдачи разрешений на строительство частными структурами и передачи функции контроля общественникам за 20% от штрафа, который наложат на застройщика. Надеюсь, никому не надо объяснять, что застройщики не будут спокойно платить штрафы, которые выписывает даже не специалист, а активист? И чем это затем обернется для бюджета?

В общем, законотворческая работа застопорилась. Вместо этого в парламенте начали обсуждать работу "ликвидированной" ГАСИ. И после прозвучавших громких обвинений в том, что выдачей разрешений на строительство занимается строительная мафия, создали временную следственную комиссию, которая должна была разобраться в вопросе детальней. Между делом прозвучало, что новые органы, созданные вместо ГАСИ, могут быть нелегитимными. И депутаты решили обратиться к президенту, чтобы тот наладил работу архитектурной инспекции.

Каким образом это соотносится с полномочиями президента, не совсем понятно. Но прозвучавшие в Раде заявления, видимо, услышали в правоохранительных органах. И 21 октября стало известно о массовых обысках в ГАСИ. Ведь именно там продолжали выдаваться разрешения и приниматься объекты строительства, пока отрасль вроде бы реформировалась и никаких полномочий у каких-либо иных органов не было.

СБУ, которая проводила обыски, не называла имена возможных виновников, тем более следствие до сих пор ведется и все обвинения еще надо будет доказывать в суде. Однако "рулевых" "реформы" решили сменить. Во всех трех созданных на замену ГАСИ органах руководителей сняли с должностей. А в инспекцию, которую вроде бы ликвидировали, назначили нового руководителя. При этом перспектива новых структур стала еще более туманной – они так и не начали работать.

Если подвести промежуточный итог, то с правовой точки зрения результат всей этой чехарды следующий: вероятней всего, ликвидация ГАСИ будет признана незаконной, а новые органы останутся в подвешенном состоянии на неопределенный срок. Вместе с тем деятельность ГАСИ, начиная с марта, также не может считаться легитимной. И уголовные дела рано или поздно завершатся если не приговорами, то решениями не в пользу ГАСИ и субъектов, которые получали разрешения и вводили объекты в эксплуатацию. На лицо патовая ситуация: работать по-старому уже невозможно, работать по-новому просто невозможно.

Есть ли выход из "реформы"?

В Министерстве общин и территорий сейчас обещают, что после увольнения старого руководства начнутся настоящие реформы. К сожалению, рецепт "настоящих реформ" все тот же – расформировать ГАСИ и набрать в новые органы людей без опыта работы в старом ведомстве.

Есть ли такие на рынке труда – вопрос риторический. Как правило, почти все хорошие специалисты так или иначе работали в разрешительном ведомстве или как минимум связаны с ним.

И если объективно оценить ситуацию, то остается констатировать: четкого плана по созданию эффективной, профессиональной и честной структуры или структур в сфере госархстройконтроля нет. Есть только конкуренция между разными группами влияния за контроль над отраслью. И перспектив завершения этой борьбы в обозримом будущем нет.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию хотя бы на местном уровне, нужно обратиться к принципам децентрализации. Полномочия решать судьбу городов должны принадлежать самим городам. В лице законных представителей городской общины – депутатов городского совета. Сегодня городские структуры выдают и отбирают разрешения только на самые простые строительные работы – класса СС1 и СС2. Их права должны быть расширены – об этом говорит и мой опыт работы на должности начальника одесского управления государственного архитектурно-строительного контроля, и просто логика.

Сегодня на этой позиции стоит также Ассоциация городов Украины. Организация выступила с заявлением, что мораторий на проверки и затянувшаяся "реформа" ГАСИ не только фактически лишают граждан прав на контроль за строительством, но и сворачивают децентрализацию. А этот процесс считается одним из главных достижений Украины за последние годы.

"Своими действиями правительство противоправно приостановило выполнение местными органами государственного архитектурно-строительного контроля закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и частично свернуло децентрализацию в этой сфере. Также правительство нарушило ч. 7. ст. 5 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", которая предусматривает непрерывность осуществления полномочий и функций центрального органа исполнительной власти, в отношении которого вступил в силу акт Кабинета Министров Украины о его прекращении", – говорится в заявлении ассоциации.

И остается лишь повторить призыв ассоциации вернуться к порядку осуществления государственного архитектурно-строительного контроля, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 мая 2011 года №553. А именно – передать местным властям полномочия контроля объектов строительства вне зависимости от степени рисков. Только так сегодня можно эффективно противодействовать "коррупционному клещу", который не только не уничтожен, а мутировал и стал намного опасней для строительной отрасли Украины. По крайней мере, пока на центральном уровне не будет ликвидирован правовой вакуум.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Верховная Рада, реформы, строительство, децентрализация, Ассоциация городов Украины, ГАСИ, Александр Авдеев, Кабмин
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