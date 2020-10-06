ГОРДОН
 
 
Александр Авдеев
Александр Авдеев

Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета.

 

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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полгода #БезДАБІ. Муниципальные власти не могут снести даже незаконный балкончик, а "ликвидированное" ГАСИ продолжает работать

Более полугода назад, 15 марта, правительство заявило про реформирование градостроительной сферы. И наблюдая каждый день последствия этой инициативы, очень хочется добавить "очередное реформирование".

Согласно плану, который до сих пор висит на официальном государственном ресурсе https://bezdabi.gov.ua/, сейчас у нас уже полноценно должна была бы работать Государственная инспекция градостроительства, должно было бы начать свою работу Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве…

Ничего этого, однако, так и не произошло. Вместо наведения порядка Кабмин лишил бюджеты поступлений, а местные власти – полномочий.

И нужно подвести некие промежуточные итоги этих шести месяцев "Без ДАБІ".

Отсутствие системного видения на государственном уровне

Все знают поговорку о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Именно так все и сработало в случае "реформы" ГАСИ.

Ради создания трех новых органов в сфере градостроительства Кабмин приостановил действие постановления №553. Мораторий на проверки должен был продлиться два месяца, но в итоге действует уже больше полугода.

За это время концепция реформирования ГАСИ претерпела такие изменения, что уже сложно разобраться, какую систему мы получим в итоге. Например, Государственного агентства по вопросам технического регулирования в градостроительстве, в сфере компетенции которого должны были быть ГСН, похоже, уже не будет. И таким образом финальный результат реформирования будет существенно отличаться от того, который декларировался.

Это подтверждает и полная неразбериха в сфере законотворчества. На сегодняшний день в Верховной Раде есть несколько альтернативных законопроектов, ни один из которых нельзя назвать идеальным или хотя бы хорошим. Где-то – создание очевидных рычагов давления на бизнес, где-то – излишнее ослабление государственного контроля, где-то вместо автоматизации процессов – возвращение "ручной" работы и дублирование функций разными органами власти.

В дополнение к этому есть еще инициативы неясного статуса от т.н. "Офиса простых решений", к большинству из которых лучше всего подходит определение "абсурд".

Таким образом, можно констатировать, что на центральном уровне отсутствует комплексное видение процесса реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля. И в результате, хотя процесс и был начат, далеко не факт, что он будет закончен. Работа Верховной Рады с каждым днем идет все сложнее, и уже возникают обоснованные сомнения в том, что народные депутаты в принципе проголосуют за нужные изменения.

А без изменений в законодательстве никакой реформы не может быть по определению. Никакими подзаконными актами внедрить то, что прописано в концепции реформирования, невозможно. Что уже было доказано практикой.

При этом, несмотря на мораторий на проверки, ГАСИ продолжает выдавать разрешения на строительство. А надо сказать, что именно они отвечают за те стройки, которые больше всего бросаются в глаза одесситам – строительные работы на памятниках архитектуры, в историческом центре, строительство высотных зданий выше 12 этажей и т.д.

Отсутствие полномочий на местах и стагнация рынка

Теперь "итоги подведем", как писал современный украинский классик, для местного уровня.

За эти полгода я лично с представителями еще нескольких профильных департаментов и управлений выезжал на 366 "нахалстроев" – пристройки, надстройки, мансарды, балконы…

В среднем – чуть больше двух выездов в день, включая выходные и праздничные дни.

Присутствие "целого начальника" городского ГАСК может показаться излишним. Но это ровно до тех пор, пока вы не столкнетесь лично с человеком, который решил надстроить еще один этаж на памятнике архитектуры национального значения. Ведь все знают, что проверять строительство теперь нельзя. А раз нет проверок – никто и ничто не указ.

В этих условиях мы выработали следующий алгоритм действий. Для начала фиксируем факты нарушений и составляем соответствующие акты. Документы направляем в полицию и прокуратуру. А если речь идет о памятнике архитектуры, а в центре города их около полутора тысячи, то копию отсылаем в областное управление по охране памятников. Это не заменяет проверки, но определенный эффект дает.

К сожалению, его не сравнить с результатами прошлого года, когда какие-никакие полномочия у нас были. В первом полугодии 2019 года мы провели больше 400 проверок строящихся объектов и собрали в городской бюджет 6 млн грн. Крупных застройщиков такими штрафами не напугаешь, но предотвратить уничтожение домов пристройками и мансардами вполне реально. Кроме того, это позволяло не допускать использования т.н. схемы "подсадного дома". Напомню, в 2013–2015 годах некоторые застройщики пытались возводить многоквартирные дома в частном секторе. Получив полномочия на проверку объектов в 2016 году, мы практически сразу побороли это явление. Теперь это единичные случаи, которые мы стараемся сразу пресекать.

Еще лучшим был бы результат, если бы мы, как и планировали, получили дополнительные полномочия – право на проверку объектов класса СС3. И ГАСК, и горсовет неоднократно обращались в связи с этим в центральные органы власти, подтверждая готовность взять на себя ответственность за высотное строительство и за то, как будет выглядеть центр нашего города. Но началась "реформа"…

Проверки и борьба с "нахалстроями" – не единственное, что зависло из-за "реформы". По разным оценкам, добросовестные застройщики не могут ввести в эксплуатацию до 80% построенного жилья.

И одновременно, даже в Одесской области, мы видим примеры ввода в эксплуатацию попросту недостроенных домов – без лифтов, окон, систем электроснабжения.

Понятно, что застройщики, которые дорожат своей репутацией, никогда не пойдут на подобные действия. Как и на то, чтобы поддаваться давлению и оплачивать "коррупционную ренту" за введение в эксплуатацию домов, строительство которых шло согласно требованиям и нормативам.

Однако если нынешняя ситуация продолжится, на рынке может оказаться достаточно большое количество предложений от разного рода махинаторов от строительства, а достойные компании будут испытывать финансовые проблемы, и так находясь в очень сложном положении из-за экономического кризиса.

Уже сегодня, только по данным Госстата, спад в строительстве достигает 5%. На практике ситуация еще хуже, т.к. официальная статистика запаздывает.

Поэтому многие компании уже, не стесняясь, критикуют "реформу" из-за снижения темпов роста отрасли, ожидаемого конфликта полномочий новых структур, неясных методик общественного и государственного контроля и общего бардака.

Вместо эпилога

Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию с градостроительной отраслью в целом и "реформой" в частности, она не особо отличается от той, которую мы наблюдали весной этого года.

Дисфункция системы, которую прогнозировали большинство специалистов, и кризис, к которому это приведет, в итоге наступили.

Но выход из кризиса есть. И он по-прежнему там же, где и вход.

Авторам "реформы" необходимо признать свою ошибку, отменить мораторий на проверки и начать разработку новой концепции, которая бы предусматривала передачу максимальных полномочий в сфере контроля градостроительной деятельности на места.

Среди других принципов, которые точно улучшат ситуацию, – усиление ответственности заказчика строительства за незаконные действия. А также предоставление права представительским органам местных общин сносить незаконные строения и получать компенсацию за эти работы от застройщика.

И самое главное: в ситуации, которую мы получили, не может быть "простых", "быстрых" или каких-то других решений. Решения нужны взвешенные, аргументированные, всесторонне обдуманные и такие, которые стимулируют развитие строительного рынка, а не базара.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Одесса, Госстат, строительство, застройка, законодательство, архитектура, реформа, ГАСИ, Александр Авдеев, Кабмин, Государственная инспекция градостроительства
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