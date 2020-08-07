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ПОЛИТИКА

Внедрение опыта Грузии в градостроительстве может привести к фантастическим проблемам – нардеп Клочко

Печальный грузинский опыт учит, что не следует пренебрегать контролем в градостроительстве, заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

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Клочко: Если отказаться от контроля, можно быстро построить за 10 лет Батуми. Но еще через 10 лет мы будем иметь фантастические проблемы
Клочко: Если отказаться от контроля, можно быстро построить за 10 лет Батуми. Но еще через 10 лет мы будем иметь фантастические проблемы
Скриншот: КабМін / YouTube

Опыт грузинских реформ показал, что отказываться от контроля в градостроительстве крайне опасно, заявил на встрече представителей власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя, состоявшейся под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко. Трансляцию заседания вела в YouTube пресс-служба Кабинета Министров.

Представляя предложения по изменениям законодательства для дальнейшей реформы градостроительства, председатель комитета отметил, что законодатели предлагают изменить подходы к контролю в строительстве. Под контроль, по словам Клочко, должен попасть не только процесс строительства, но и весь цикл жизни объекта от планирования до сноса.

"Опыт Грузии нас учит: если отказаться от контроля, можно быстро построить за 10 лет Батуми. Но еще через 10 лет мы будем иметь фантастические проблемы с эксплуатацией новостроек. И для решения этой проблемы потребуются колоссальные средства налогоплательщиков", – заявил народный депутат.

Клочко добавил, что в планах законодателей – новелла, которой предлагается ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере градостроительства, если такое нарушение причинило вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере. По словам главы комитета, это очень важно, поскольку реформа должна не только преодолеть коррупцию, но и принципиально повысить качество и безопасность в строительстве.

Клочко отметил, что законодатели предлагают не только расширение контроля и усиление ответственности, а и новации, призванные облегчить жизнь бизнеса: окончательную отмену лицензирования в строительстве и замену его на сертификацию прорабов; право избирать страховую систему вместо разрешительной; механизм досудебного обжалования.

В марте этого года президент и премьер-министр дали старт реформе градостроительства. Кабинет Министров на заседании 13 марта одобрил постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Сейчас в Верховной Раде идет работа над законодательными изменениями, которые должны запустить второй этап реформы.

В июле исполнительный комитет Совета реформ Украины во главе с Михаилом Саакашвили совместно с Конфедерацией строителей Украины Льва Парцхаладзе представили свое видение реформыкоторое, по оценке политолога Кирилла Молчанова, противоречит инициативам президента Украины Владимира Зеленского по реформе градостроительства.

Теги: Кабинет Министров, коррупция, строительство, Батуми, законодательство, архитектура, безопасность, премьер-министр, ГАСИ, Андрей Клочко
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