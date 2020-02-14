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Суд обязал компанию Ахметова выплатить "Укрэксимбанку" более 2,7 млрд грн долга

Хозяйственный суд Киева обязал компанию ЕСУ выпатить государственному "Укрэксимбанку" 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, которые были выпущены в 2013 году со сроком погашения в марте 2017 года. ЕСУ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, выпускала облигации для покупки "Укртелекома", пишет Finbalance.

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Иск "Укрэксимбанка" удовлетворен частично, финучреждение требовало выплатить более 2,83 млрд грн
Иск "Укрэксимбанка" удовлетворен частично, финучреждение требовало выплатить более 2,83 млрд грн
Фото: eximb.com

Хозяйственный суд Киева на заседании 24 января частично удовлетворил иск государственного "Укрэксимбанка" к компании ЕСУ и решил взыскать с нее около 2,73 млрд грн в пользу истца. 

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 11 февраля. 

В материалах дела сказано, что "Укрэксимбанк" требовал стянуть с ЕСУ более 2,83 млрд грн, однако суд решил сократить размер пени за просрочку обязательств компании по облигациям до 10% от заявленной банком суммы – со 119 млн грн до 11,9 млн грн. 

Речь идет о долге по облигациям на сумму в 4,6 млрд грн, которые были выпущены в 2013 году, сообщает  FinbalanceКомпания ЕСУ принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отмечает издание. Облигации компания выпустила для покупки "Укртелекома" и должна была погасить их в марте 2017 года, но не сделала этого. 

Крупнейшние держатели ценных бумаг – "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк", 100% акций которых принадлежат Кабинету Министров Украины. 

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в мае 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC – фирме ЕСУ – за 10,5 млрд грн. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества расторг договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в собственность государства. В декабре того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. 

В июле 2018 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании ЕСУ и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

В октябре 2018-го Хозяйственный суд Киева отклонил иск ФГИУ к фирме ЕСУ о разрыве договора о покупке 92,79% акций "Укртелекома".

23 июля 2019 года Верховный Суд Украины принял решение в пользу "Ощадбанка" в его споре с "Укртелекомом". В августе исполнительная служба наложила арест на 92,79% акций “Укртелекома”, принадлежащих компании ЕСУ, из-за долга перед "Ощадбанком".

Теги: Украина, Укртелеком, облигации, долги, Укрэксимбанк, выплаты, суд
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