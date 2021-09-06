Цена алюминия поднялась до 10-летнего максимума. На это повлиял госпереворот в Гвинее – Bloomberg

Гвинея является крупным поставщиком бокситов, сырья для производства алюминия. На ее долю приходится более половины импорта Китая.
Акции производителей алюминия выросли. Как пишет Bloomberg, акции лидера отрасли – государственной алюминиевой компании Китая Aluminum Corporation of China Limited подскочили на 10%, а российского производителя алюминия "Русал" – на 15%.
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8%, до $2775,50 за тонну. Это самый высокий уровень с мая 2011 года. В Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4%, до самого высокого уровня с 2006 года.
Алюминий используется во всем – от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники. По сведениям агентства, в этом году он вырос примерно на 38% в Лондоне в связи с восстановлением потребительского спроса и экономической активности.
Китай является крупнейшим производителем алюминия, на эту страну приходится более 60% мирового производства. Инвесторы обеспокоены тем, что Китай покупает большую часть бокситов у Гвинеи, указало Bloomberg.
В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего Конде в Конакри. По меньшей мере два человека были ранены. Президента страны Альфа Конде и других высокопоставленных чиновников задержала группа военных под командованием полковника Мамади Думбуя.
Bloomberg написало, что Думбуй пообещал не закрывать морские границы, чтобы продолжался экспорт продукции горнодобывающей промышленности.
Компания Aluminum Corporation of China, которая добывает бокситы в Гвинее, сообщила о нормальной деятельности после госпереворота. На заводах компании в Китае есть достаточные запасы бокситов.