Цена алюминия поднялась до 10-летнего максимума. На это повлиял госпереворот в Гвинее – Bloomberg

Гвинея является крупным поставщиком бокситов, сырья для производства алюминия. На ее долю приходится более половины импорта Китая.

Акции производителей алюминия выросли. Как пишет Bloomberg, акции лидера отрасли – государственной алюминиевой компании Китая Aluminum Corporation of China Limited подскочили на 10%, а российского производителя алюминия "Русал" – на 15%.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8%, до $2775,50 за тонну. Это самый высокий уровень с мая 2011 года. В Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4%, до самого высокого уровня с 2006 года.

Алюминий используется во всем – от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники. По сведениям агентства, в этом году он вырос примерно на 38% в Лондоне в связи с восстановлением потребительского спроса и экономической активности.

Китай является крупнейшим производителем алюминия, на эту страну приходится более 60% мирового производства. Инвесторы обеспокоены тем, что Китай покупает большую часть бокситов у Гвинеи, указало Bloomberg.