Туристы из Саудовской Аравии с начала года потратили в Украине почти $100 млн – Гостуризма

С начала года Украину посетили почти 50 тыс. туристов из Саудовской Аравии Фото: depositphotos.com

При этом туристы из этой страны потратили в Украине порядка $100 млн. Расчеты базировались на минимальных затратах одного туриста в размере $2 тыс., хотя, по оценкам экспертов, они могут достигать и $3 тыс.

В агентстве добавили, что стоимость промокампании в Саудовской Аравии составила $120 тыс., еще $26 тыс. было потрачено на промотуры.

Одним из факторов положительной динамики в ГАРТ считают появление на украинском рынке в мае 2021 года лоукостера Flynas (Саудовская Аравия), а также полеты в эту страну украинской авиакомпании SkyUp.