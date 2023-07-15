У Слюсарева нет активов или бизнес-партнеров в РФ – адвокат

По ее словам, обнародованные 14 июля в расследовании журналиста Bihus.info Алисы Юрченко данные не соответствуют действительности и основаны не на реальных фактах, а на "собственных эмоциях и суждениях" автора.
Бардина утверждает, что активы харьковского завода "Рапид", приобретенные Слюсаревым, не принадлежали бывшему народному депутату Валерию Мураеву. Реальные владельцы продали их для спасения предприятия от военных действий, завод эвакуирован по частям в западную часть Украины и частично в Венгрию на временное хранение, сообщила адвокат.
Она также сказала, что Слюсарев не приобретал недвижимость во Франции, речь идет о доле акций в компании, которая принадлежала резидентам Швейцарии.
"Вторая часть компании принадлежит человеку, который, подчеркиваю, не ведет гостиничного бизнеса в Крыму", – сказала она, добавив, что в упомянутой журналистом американской компании Bonita Слюсарев "не является участником".
Ранее, в сюжете Bihus.info утверждалось, что Слюсарев купил французскую компанию SCI Goodwin вместе с Людмилой Полевик, которая якобы открыла в Алуште отель.Также Bihus.info указывало, что Слюсарев открыл в Будапеште компанию Expressvs-Logistik Kft, которая переместила часть производственных мощностей завода "Рапид" из Харькова в Венгрию.
По данным "Украинской правды" Слюсарев выехал в РФ накануне ее полномасштабного вторжения в Украину, 18 февраля 2022 года. Согласно источникам Bihus.info, он вернулся в Украину в мае прошлого года. Эта информация была опровергнута адвокатом, которая заявила, что с начала полномасштабных военных действий в Украине Слюсарев в РФ не находился.
В 2020 году на сайте партии "Слуга народа" Слюсарев упоминался как член совета харьковской областной партийной организации. "Украинская правда" отмечала, что эта страница была удалена. Бардина же ранее заявила, что Слюсарев не является членом политсовета СН.
Как пишет "Чесно", Слюсарев был руководителем департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. Завершил службу в ГПСУ в 2015 году.