У Слюсарева нет активов или бизнес-партнеров в РФ – адвокат

По ее словам, обнародованные 14 июля в расследовании журналиста Bihus.info Алисы Юрченко данные не соответствуют действительности и основаны не на реальных фактах, а на "собственных эмоциях и суждениях" автора.

Бардина утверждает, что активы харьковского завода "Рапид", приобретенные Слюсаревым, не принадлежали бывшему народному депутату Валерию Мураеву. Реальные владельцы продали их для спасения предприятия от военных действий, завод эвакуирован по частям в западную часть Украины и частично в Венгрию на временное хранение, сообщила адвокат.

Она также сказала, что Слюсарев не приобретал недвижимость во Франции, речь идет о доле акций в компании, которая принадлежала резидентам Швейцарии.

"Вторая часть компании принадлежит человеку, который, подчеркиваю, не ведет гостиничного бизнеса в Крыму", – сказала она, добавив, что в упомянутой журналистом американской компании Bonita Слюсарев "не является участником".

Ранее, в сюжете Bihus.info утверждалось, что Слюсарев купил французскую компанию SCI Goodwin вместе с Людмилой Полевик, которая якобы открыла в Алуште отель.Также Bihus.info указывало, что Слюсарев открыл в Будапеште компанию Expressvs-Logistik Kft, которая переместила часть производственных мощностей завода "Рапид" из Харькова в Венгрию.