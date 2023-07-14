Связанный с партией "Слуга народа" Слюсарев стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – расследование

Слюсарев выехал в страну-агрессор РФ накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 18 февраля 2022 года, сообщала тогда "Украинская правда". По данным источников Bihus.info, Слюсарев вернулся в Украину в мае прошлого года.

Раньше Слюсарев был парламентским помощником члена Партии регионов Артема Пшонки, отмечает "Украинская правда". При президентстве Виктора Януковича он строил карьеру в пограничной службе. В 2020 году Слюсарев засветился в харьковской ячейке "Слуги народа", а также как советник в Офисе президента, пишет издание. В 2021 году его избрали в политсовет президентской партии, но он не стал ее членом, потому что "не донес документы", отмечает Bihus.info.

Собеседники расследователей в "Слуге народа" не смогли сказать, состоит ли Слюсарев в настоящее время в политсиле.

Слюсарева связывают с Людмилой Полевик, которая, возможно, является гражданкой страны-агрессора РФ, сказано в материале. В прошлом она была совладелицей двух украинских фирм, а после незаконной оккупации Крыма Россией открыла в Алуште отель Blumarin и сейчас регулярно платит налоги в РФ. Как отмечает Bihus.info, женщина неоднократно фигурировала на видео празднования дня рождения отеля в оккупации. В 2017 году Полевик участвовала в российских государственных закупках.

Как говорится в расследовании Bihus.info, в июне 2022 года Слюсарев и Людмила Полевик приобрели французскую компанию SCI Goodwin. Также в июне прошлого года Слюсарев открыл в Будапеште компанию Expressvs-Logistik Kft, которая впоследствии вывезла часть производственных мощностей завода "Рапид" из Харькова в Венгрию. Кроме того, во время полномасштабного российского вторжения Слюсарев стал участником новой компании в штате Флорида и указал адрес своей регистрации в небоскребе на берегу океана.

В апартаментах зарегистрирована еще одна фирма, которую связывают с братом народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко – Дмитрием, говорится в расследовании.

"Возникает чувство, что по крайней мере с частью "слуг" Слюсарев поддерживает отношения и после поездки в РФ накануне вторжения", – заявили в Bihus.info.

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