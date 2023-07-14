ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Связанный с партией "Слуга народа" Слюсарев стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – расследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Слюсарев был связан с харьковской ячейкой "Слуги народа"
Слюсарев был связан с харьковской ячейкой "Слуги народа"
Скриншот: bihus.info

Связанный с харьковской ячейкой партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах. Он этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 14 июля.

Слюсарев выехал в страну-агрессор РФ накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 18 февраля 2022 года, сообщала тогда "Украинская правда". По данным источников Bihus.info, Слюсарев вернулся в Украину в мае прошлого года.

Раньше Слюсарев был парламентским помощником члена Партии регионов Артема Пшонки, отмечает "Украинская правда". При президентстве Виктора Януковича он строил карьеру в пограничной службе. В 2020 году Слюсарев засветился в харьковской ячейке "Слуги народа", а также как советник в Офисе президента, пишет издание. В 2021 году его избрали в политсовет президентской партии, но он не стал ее членом, потому что "не донес документы", отмечает Bihus.info.

Собеседники расследователей в "Слуге народа" не смогли сказать, состоит ли Слюсарев в настоящее время в политсиле.

Слюсарева связывают с Людмилой Полевик, которая, возможно, является гражданкой страны-агрессора РФ, сказано в материале. В прошлом она была совладелицей двух украинских фирм, а после незаконной оккупации Крыма Россией открыла в Алуште отель Blumarin и сейчас регулярно платит налоги в РФ. Как отмечает Bihus.info, женщина неоднократно фигурировала на видео празднования дня рождения отеля в оккупации. В 2017 году Полевик участвовала в российских государственных закупках.

Как говорится в расследовании Bihus.info, в июне 2022 года Слюсарев и Людмила Полевик приобрели французскую компанию SCI Goodwin. Также в июне прошлого года Слюсарев открыл в Будапеште компанию Expressvs-Logistik Kft, которая впоследствии вывезла часть производственных мощностей завода "Рапид" из Харькова в Венгрию. Кроме того, во время полномасштабного российского вторжения Слюсарев стал участником новой компании в штате Флорида и указал адрес своей регистрации в небоскребе на берегу океана. 

В апартаментах зарегистрирована еще одна фирма, которую связывают с братом народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко – Дмитрием, говорится в расследовании.

"Возникает чувство, что по крайней мере с частью "слуг" Слюсарев поддерживает отношения и после поездки в РФ накануне вторжения", – заявили в Bihus.info.

ВИДЕО
Видео: BIHUS Info / YouTube
Теги: Россия, Украина, Харьков, Венгрия, оккупация, Будапешт, расследование, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (778704)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (160288)
3
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (142242)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (105913)
5
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (102217)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (85932)
7
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (72786)
8
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (58065)
 
 
 
 