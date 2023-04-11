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Семья нардепа Мамояна приобрела 13 роскошных авто в 2022 году – Bihus.Info

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За год войны семья Мамояна купила машин на $1,3 млн
За год войны семья Мамояна купила машин на $1,3 млн
Фото: bihus.info

За 2022 год семья члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамояна, который ранее был депутатом уже запрещенной фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", приобрела 13 автомобилей. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, опубликованном 10 апреля.

Общая стоимость автопарка, который семья приобрела за год войны, – $1,3 млн.

Согласно опубликованным декларациям Мамояна, по состоянию на 2020 год он владел автомобилями Mercedes-Benz G63 AMG 2018 года и двумя Toyota Land Cruiser 200 2017–2018 годов, стоимость которых, по его словам, составляла $800 за каждый, на тот момент 20 тыс. грн, говорится в расследовании. Сейчас этих авто в его собственности нет, но депутат пользуется другими автомобилями, которые записаны на родственников, отметили журналисты.

Сейчас нардеп использует Mercedes-Benz S500L 2020 года примерно за $172 тыс., который оформлен на его двоюродного брата Темура Сутко, пишет Bihus.Info. Кроме того, его сопровождает Toyota Land Cruiser 300. Примерная стоимость авто – около $90 тыс. Он оформлен на дядю нардепа.

В правительственном квартале в день пленарного заседания Верховной Рады журналисты также фиксировали еще один автомобиль Мамояна, стоимостью $90 тыс. Он также оформлен на дядю парламентария. Кроме того, на него еще оформлен Lexus LX500d стоимостью минимум $133 тыс., пишут журналисты.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

В 2022 году отец, кузены и дядя нардепа стали владельцами еще четырех Toyota Camry, их стоимость от $31 тыс. до $37 тыс.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Накануне Нового года автопарк семьи Мамояна пополнился премиальным микроавтобусом Mercedes-Benz V300D. Цены на новые такие стартуют с $118 тыс. Также журналисты зафиксировали Mercedes-Benz S400L, оформленный в мае 2022 года на женщину с фамилией Мамоян. Как сказано в расследовании, им пользуется мужчина, которого журналисты неоднократно фиксировали в местах пребывания Суто Мамояна. Такой Mercedes стоит от $136 тыс., отметили в Bihus.Info.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Еще один Mercedes в семье Мамояна, приобретенный в октябре 2022 года, – G63 AMG стоимостью минимум $225 тыс. 

Как сообщает Bihus.Info, согласно последней поданной Мамояном декларации за 2020 год, нардеп проживал в квартире дяди. Также он имеет две квартиры площадью 125 м² каждая. Задекларированная стоимость каждой – 500 тыс. грн.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

В то же время журналисты зафиксировали выезды нардепа из домовладения на левом берегу Киева. Земля площадью 132 сотки с 2014 года принадлежит родителям нардепа. 

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

По приблизительным оценкам Bihus.info, общая рыночная стоимость участков родителей и кузенов Мамояна составляет $480 тыс., а стоимость одного из трех домов может достигать $1 млн.

ВИДЕО
Видео: BIHUS Info / YouTube
Контекст:

Мамоян был членом фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". После того, как она официально прекратила существовать, он вместе с другими нардепами от политсилы вошел в созданную депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

Как отметили журналисты Bihus.Info, за время своей депутатской деятельности Мамоян голосовал только в 40% вопросов. По остальным он пропускал голосования или заседания Верховной Рады. Нардеп не зарегистрировал ни одного законопроекта, но в то же время "подписывался" под инициативами ОПЗЖ.

Он попадал в фокус журналистов после того, как, согласно декларации, приобрел два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2017-го и 2018 годов выпуска по 20 тыс. грн. В 2020 году "Цензор.НЕТ" также выяснил, что Мамоян приобрел две квартиры в пять раз дешевле цен застройщика. 

В 2020 году в НАБУ сообщали, что проверяют декларации Мамояна за 2019 год. Тогда речь шла о возможном занижении стоимости имущества на более чем 8,5 млн грн

Теги: Верховная Рада, депутаты, расследование, Оппозиционная платформа – За жизнь, Платформа за жизнь и мир
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