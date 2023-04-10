НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Сенниченко

В октябре 2022 года СМИ видели Сенниченко во Франции Фото: Фонд державного майна України / Facebook

Правоохранители разыскивают семерых человек, которые присвоили около 500 млн грн государственных средств, в том числе – бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

"Возглавлял группировку экс-глава ФГИУ, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", – говорится в сообщении.

22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым.

Кроме него, по делу проходят его помощник, советник председателя ФГИУ, два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды), и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания", два владельца ООО – победителя аукциона на приобретение завода и еще два физических лица.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".

"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и так далее, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, но позволявших неправомерно обогатиться преступникам", – объясняли в САП.