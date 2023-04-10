НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Сенниченко

Правоохранители разыскивают семерых человек, которые присвоили около 500 млн грн государственных средств, в том числе – бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
"Возглавлял группировку экс-глава ФГИУ, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", – говорится в сообщении.
22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым.
Кроме него, по делу проходят его помощник, советник председателя ФГИУ, два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды), и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания", два владельца ООО – победителя аукциона на приобретение завода и еще два физических лица.
Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".
"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и так далее, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, но позволявших неправомерно обогатиться преступникам", – объясняли в САП.
В январе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по данным следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.
В октябре 2022 года "Украинская правда" сообщала, что Сенниченко находится за границей Украины, на Лазурном побережье Франции.