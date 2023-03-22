Экс-главе Фонда госимущества Украины сообщили о подозрении в деле о завладении 500 млн грн госсредств – САП

"22 марта [...] детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019–2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что среди пострадавших – химическое предприятие АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Кроме экс-главы ФГИУ, о подозрении также сообщили (должности САП указала "на момент совершения преступления"):

соорганизатору преступления – приближенному к главе ФГИУ лицу;

советнику экс-председателя фонда;

двум бывшим и.о. директора Одесского припортового завода;

и.о. главы Объединенной горно-химической компании;

двум собственникам ООО, которое выиграло аукциона на ОПЗ;

двум лицам – соучастникам преступления.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".

"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и так далее, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, но позволявших неправомерно обогатиться преступникам", – объяснили в САП.

Следствие выяснило, что члены преступной организации контролировали госпредприятия через людей, которые не были сотрудниками этих предприятий.

В частности, под их контролем ОПЗ занимался переработкой давальческого сырья по заниженным ценам, в результате чего с мая 2020 года по октябрь 2021 года завод получил убытки на сумму почти 391 млн грн.

В свою очередь на ОГХК в результате отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости были получены убытки на сумму более 118 млн грн.

"Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более чем 500 млн грн", – подчеркнули в специализированной прокуратуре.

В САП не указали фамилий подозреваемых, но в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года Фонд госимущества Украины возглавлял Дмитрий Сенниченко.

В октябре 2022 года "Украинская правда" сообщала, что Сенниченко находится за границей Украины, на Лазурном побережье Франции.