ВАКС оправдал нардепа Камельчука, которого подозревали в недостоверном декларировании. САП готовит апелляцию

Камельчук: Обязательно всем коллегам скажу, что надо декларировать все арендованное жилье в декларации Фото: Юрій Камельчук / Facebook

"Камельчука Юрия Александровича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, и оправдать в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава правонарушения", – объявила судья.

Сам Камельчук на заседании суда подчеркнул, что как народный депутат "очень ценит работу всех без исключения антикоррупционных институций" и "не держит никакого зла на антикоррупционную прокуратуру, из-за ошибки которой оказался перед уважаемым судом".

Он также заявил, что "не коррупционер" и всегда предоставлял Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции исчерпывающую информацию о своем имуществе. По словам нардепа, он ничего не был должен банку и "не имел права декларировать какие-либо несуществующие обязательства".

"То, что я арендовал квартиру, поскольку платил за ее аренду, ни для кого не было тайной, я сообщал об этом как в Верховную Раду, так и в НАПК. Не прятался от заседаний, честно предоставлял все пояснения суду. Верю, что это дело будет служить нам всем уроком: обязательно всем коллегам скажу, что надо декларировать все арендованное жилье в декларации", – добавил он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать приговор суда в апелляционной инстанции, сообщила пресс-служба САП. В сообщении не названо имя нардепа, но из описанных обстоятельств дела ясно, что речь о Камельчуке.

В прокуратуре отметили, что при рассмотрении дела суд согласился с подтверждением фактических данных, установленных детективами НАБУ и прокурорами САП в рамках досудебного следствия.

"В то же время суд не видит в действиях народного депутата преступного умысла – согласно решению суда, народный депутат неусердно и недобросовестно отнесся к обязанности внести достоверные сведения в декларацию. Прокурор не согласен с таким решением суда", – говорится в сообщении .

НАБУ объявило Камельчуку о подозрении в конце 2022 года. По данным следствия, он не внес в декларацию за 2020 год сведения о квартире на Печерске в центре Киева, которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019-го. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн. Кроме того, отмечали в бюро, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более $48,8 тыс. В январе 2023 года САП передала обвинительный акт в суд.