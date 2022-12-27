НАБУ объявило о подозрении нардепу от "Слуги народа" Камельчука из-за недостоверного декларирования

Камельчука обвиняют во невнесении в декларацию сведений о квартире на Печерске в центре Киева Фото: Юрій Камельчук / Facebook

Следствие установило, что народный избранник не внес в декларацию за 2020 год сведения о квартире на Печерске в центре Киева, которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019-го. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более $48,8 тыс.

Камельчуку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.