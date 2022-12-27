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НАБУ объявило о подозрении нардепу от "Слуги народа" Камельчука из-за недостоверного декларирования

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Камельчука обвиняют во невнесении в декларацию сведений о квартире на Печерске в центре Киева
Камельчука обвиняют во невнесении в декларацию сведений о квартире на Печерске в центре Киева
Фото: Юрій Камельчук / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении нардепу в недостоверном декларировании, говорится на сайте ведомства. Имя фигуранта не уточняется, но "Бабель" пишет, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Юрии Камельчуке.

Следствие установило, что народный избранник не внес в декларацию за 2020 год сведения о квартире на Печерске в центре Киева, которую арендовал в течение двух лет  с октября 2019-го. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более $48,8 тыс. 

Камельчуку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Контекст:

Камельчук на парламентских выборах 2019 года баллотировался как кандидат от "Слуги народа" в 124-м избирательном округе, где победил, одержав 16,7% голосов.

В "Слуге народа" не исключали, что могут исключить из монобольшинства Камельчука – за его позицию по коронавирусу и вакцинации.

Камельчук известен тем, что называл COVID-19 "выдуманной болезнью". Кроме того, он говорил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а политики демонстрируют "псевдовакцинацию".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, депутаты, декларация, антикоррупционное бюро, парламент, НАБУ, декларирование, Слуга народа, Юрий Камельчук
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