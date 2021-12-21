Народный депутат Камельчук не задекларировал три фирмы, квартиру и кредит в "ПриватБанке" – НАПК

Согласно результатам проверки НАПК, нардеп Камельчук не указал в декларации за 2020 год квартиру площадью 63 м² в Киеве, за которую он получает компенсацию и арендует для исполнения депутатских полномочий.

Также политик не задекларировал 1/4 квартиры своей жены площадью 47,9 м² в городе Вараш Ровенской области. Камельчук объяснил, что ему не сообщили об этой квартире, однако Нацагентство это не учло, сообщает издание.

Он также не указал в декларации автомобиль Skoda Favorit 1992 года выпуска, стоимость которого составляет 11 792 грн.

Кроме того, член парламента не задекларировал свою долю в компаниях "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум групп". Нардеп объяснил, что передал компании в управление другому лицу, но НАПК объяснения не учло.

Камельчук задекларировал покупку 4,1 биткоина в течение 2020 года за 651280 грн. Однако он не смог доказать НАПК, что действительно купил эту криптовалюту. У политика нет надлежащих тому доказательств, а также доступа к криптовалюте, пишет "Слово и дело".

В Нацагентстве также установили, что Камельчук не задекларировал 102487 грн на счете в "Ощадбанке", неправильно указал размер полученной заработной платы и финансовые обязательства перед ПриватБанком в размере $48864, то есть 1,38 млн грн.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 6867762 грн, что составляет размер более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации. В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК.