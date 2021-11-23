В "Слуге народа" не исключают, что из монобольшинства могут исключить еще одного нардепа

Камельчук не верит в коронавирус и выступает против вакцинации Фото: Юрій Камельчук / Facebook

Об этом депутат Рады от "Слуги народа" Егор Чернев заявил в эфире "24 канала" 23 ноября.

По мнению Чернева, позиция Камельчука в вопросе вакцинации безответственна, но имеет право на существование. При этом Чернев сказал, что его коллега по фракции, отказываясь привиться от коронавируса, подвергает опасности окружающих.

"Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании, – сказал Чернев. – Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы".