ВАКС оправдал депутата от "Слуги народа" Пашковского. САП подаст апелляцию

По версии следствия, Пашковский умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн Фото: Олег Федонюк / Facebook (архив)

"Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – объявил председательствующий судья.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения в Апелляционной палате ВАКС.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже заявили, что будут обжаловать решение ВАКС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

"Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что нардеп умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года, то есть не задекларировал недвижимое имущество, которое в более чем 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования п. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении САП.

В то же время, согласно решению суда, народный депутат недобросовестно отнесся к обязанности внести достоверные сведения в декларацию, без преступного умысла.