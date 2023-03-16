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ВАКС оправдал депутата от "Слуги народа" Пашковского. САП подаст апелляцию

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По версии следствия, Пашковский умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн
По версии следствия, Пашковский умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн
Фото: Олег Федонюк / Facebook (архив)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал невиновным депутата от фракции "Слуга народа" Максима Пашковского по делу о недостоверном декларировании. Соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Сергей Мойсак. Видео трансляции заседания опубликовано на YouTube-канале суда.

"Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – объявил председательствующий судья.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения в Апелляционной палате ВАКС. 

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже заявили, что будут обжаловать решение ВАКС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

"Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что нардеп умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года, то есть не задекларировал недвижимое имущество, которое в более чем 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования п. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении САП.

В то же время, согласно решению суда, народный депутат недобросовестно отнесся к обязанности внести достоверные сведения в декларацию, без преступного умысла.

Контекст:

Пашковскому объявили подозрение по делу о внесении в декларацию недостоверных сведений 15 декабря 2022 года. 23 декабря дело было передано в суд.

Теги: Украина, депутаты, декларация, подозрение, САП, имущество, декларирование, Слуга народа, ВАКС, нардеп, Максим Пашковский
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