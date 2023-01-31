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ВАКС постановил применить привод в суд нардепа после очередной неявки. По данным СМИ, речь о Пашковском

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ВАКС уже трижды признавал причины неявки в суд указанного нардепа неуважительными и обязывал уплатить взыскания
ВАКС уже трижды признавал причины неявки в суд указанного нардепа неуважительными и обязывал уплатить взыскания
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) после очередной неявки в суд народного депутата Украины, обвиняемого в недекларировании арендованной квартиры, постановил применить к нему привод. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В сообщении не указано имя нардепа. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о депутате от "Слуги народа" Максиме Пашковском

31 января 2023 года в ВАКС было запланировано судебное заседание по обвинению нардепа в декларировании недостоверных сведений. По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года. 

"Однако заседание снова не состоялось в связи с неявкой обвиняемого... Заметим, что суд трижды признавал причины неявки в суд указанного нардепа неуважительными и обязывал уплатить денежные взыскания",  – проинформировали в САП.

По информации САП, учитывая неявку депутата, судьи постановили осуществить привод обвиняемого в Винницкий городской суд для участия в судебном заседании в режиме видеоконференции с ВАКС либо чтобы обеспечить его участие в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств.

Следующее заседание по делу назначено на 3 февраля.

Теги: декларация, антикоррупционная прокуратура, САП, декларирование, суд, Максим Пашковский
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