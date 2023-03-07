ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

За Коболева внесли часть залога. В САП заявили, что этого недостаточно, и требуют увеличить сумму залога

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Коболева обвиняют в злоупотреблении служебным положением
Коболева обвиняют в злоупотреблении служебным положением
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

За бывшего главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева внесли часть определенного судом залога в 229,248 млн грн, но срок для этого уже истек. Об этом проинформировала 7 марта в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По состоянию на 7 марта 2023 года прокурорам САП поступила информация о внесении 96 635 681 грн залога за бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз України". Однако, заметим, что в соответствии с решением суда залог должен быть уплачен в полном размере на счета Государственной казначейской службы Украины не позднее пяти дней с момента провозглашения решения, то есть до 6 марта", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной рокуратуре подчеркнули, что "частичное внесение средств не является выполнением обязанностей, возложенных судом на подозреваемого".

"Учитывая, что решение суда не исполнено, прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ (Национального антикоррупционого бюро Украины. – "ГОРДОН") о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно – содержания под стражей с альтернативой внесения 365 млн грн залога (эквивалент $10 млн, что составляет лишь первый транш премии, которую, по версии следствия, незаконно получил подозреваемый)", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0a2mTL8Gci7KdRjtao5Hp6YgSEU1PiGQH3HenvhiancrSQ4CuDJ2itqRLJFxqJ1AAl

Сам Коболев указал в Facebook, что для залога было собрано более 106 млн грн.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid034q8mri3Nh151PcEHNdTMDVcrwMs6uvCz3mSU4jqCQkJkF1TAW2agGvcAtrZywHexl

Ранее сегодня в антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Коболев не внес залог.

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. 

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

23 января Высший антикоррупционный суд отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора. 

САП обжаловала решение и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога.

Финансисты объявляли сбор средств на залог для Коболева.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, премия, залог, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП
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