За Коболева внесли часть залога. В САП заявили, что этого недостаточно, и требуют увеличить сумму залога

"По состоянию на 7 марта 2023 года прокурорам САП поступила информация о внесении 96 635 681 грн залога за бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз України". Однако, заметим, что в соответствии с решением суда залог должен быть уплачен в полном размере на счета Государственной казначейской службы Украины не позднее пяти дней с момента провозглашения решения, то есть до 6 марта", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной рокуратуре подчеркнули, что "частичное внесение средств не является выполнением обязанностей, возложенных судом на подозреваемого".

"Учитывая, что решение суда не исполнено, прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ (Национального антикоррупционого бюро Украины. – "ГОРДОН") о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно – содержания под стражей с альтернативой внесения 365 млн грн залога (эквивалент $10 млн, что составляет лишь первый транш премии, которую, по версии следствия, незаконно получил подозреваемый)", – объяснили в САП.

Сам Коболев указал в Facebook, что для залога было собрано более 106 млн грн.

Ранее сегодня в антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Коболев не внес залог.