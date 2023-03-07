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Коболев не внес залог в размере 229 млн грн по делу о злоупотреблении служебным положением – САП

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Бывший глава правления "Нафтогазу" заявил о блокировании счетов
Бывший глава правления "Нафтогазу" заявил о блокировании счетов
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев по состоянию на 7 марта не внес залог по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила в Telegram.

1 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отпустила Коболева под залог в размере 229,248 млн грн, которые он должен был внести в течение пяти дней с момента провозглашения решения, то есть до 6 марта.

"Однако по состоянию на 07.03.2023 информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", – говорится в сообщении САП.

В САП опровергли информацию, что следствие заблокировало личные счета Коблева в банках, заявив, что со стороны Национального бюро расследований и САП "отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые препятствовали бы ему использовать имеющиеся у него финансовые активы".

Коболев назвал заявление САП манипуляцией и опубликовал в Facebook скриншоты смс-сообщений от 28 декабря 2022 года о блокировании счета на "основании постановления исполнительной службы".

"Учитывая очередное манипулятивное заявление от САП, хочу поделиться этим скрином. Получил эти смс прямо перед новым годом сразу после того, как сообщил нескольким моим визави в Киеве, что после новогодних праздников приеду говорить о деньгах от западных партнеров на восстановление Украины. САП конечно же сейчас скажет: "Ой, это не мы". А кто? И почему? И на каких основаниях? Потому что мне до сих пор официальный ответ не дали", – написал бывший глава правления "Нафтогазу".

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid02gobSNfWgnF8QRbhXoeZYP7W1KiKc3RkrmWiCBYjBYFDoBZQCjaBi1QqSyxBd5k6el

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

31 января ВАКС признал необоснованным предъявленное Коболеву подозрение. По словам адвокатов, судья признал недоказанными все утверждения прокурора. САП опротестовал это решение в Апелляционной палате ВАКС, которая 1 марта вынесла решение о залоге для Коболева. 

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, премия, залог, НАБУ, САП, ВАКС
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