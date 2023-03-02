Инвестбанкир Мазепа и "Демсокира" объявили сбор на залог Коболеву. До понедельника нужно собрать 229 млн грн

"Этим постом открываю сверхважное голосование в нашей современной истории. Голосование за настоящую страну мечтаний, в которой хочется жить нам и нашим детям. За страну, которая начала зарождаться после Революции достоинства. Где государство в активном сотрудничестве с бизнесом и инвесторами заботится о благосостоянии всех граждан, особенно тех, кто стремится изменить эту страну к лучшему и не боится вызовов и угроз от тех, кто хочет оставить все, "как есть". Где люди у власти не боятся принимать важные решения, которые могут изменить благосостояние целой страны. Где результаты эффективной работы достойно вознаграждаются, а выдающиеся результаты вознаграждаются особо. А значит, в чиновники и менеджеры государственных компаний идут лучшие, и их заменяют только еще лучшими", – написал он в Facebook.

Мазепа отметил, что до понедельника нужно собрать 229,248 млн грн, и разместил реквизиты, куда можно перечислить донаты и таким образом принять участие в объявленном "голосовании".

Он заявил, что пример Коболева "вдохновлял многих ярких людей не бояться идти во власть и менять эту страну". Когда "недоразумение в виде судебного процесса" против Коболева завершится, взносы можно будет вернуть или перечислить их фонду "Повернись живим", добавил Мазепа. Он собирает средства по договору возвратной финансовой помощи.

Бывший топ-менеджер "Нафтогазу" перепостил на свою страницу сообщение Мазепы и пояснил, что 229,248 млн грн – "это значительно больше", чем он может сейчас оплатить, учитывая заблокированные счета.

"Я искренне благодарен своим друзьям и коллегам, выступившим с этой нетривиальной инициативой. И благодарю каждого, кто уже принял или примет участие в этой кампании каким-либо образом. Пока я считаю своим долгом защитить не только свою честь, но и репутацию нашей команды и всей корпоративной реформы, которая сделала возможной историю успеха "Нафтогазу", и я уверен в нашей победе", – добавил Коболев.

Отвечая на вопросы в комментариях к посту, он уточнил, что дедлайн сбора – 17.00 воскресенья.

К сбору присоединилась партия "Демократична сокира".

"Мы – движение активистов и волонтеров. Мы должны собирать деньги на все правильные государственные инициативы. С другой стороны, в военное время нужно собирать деньги на войну. Но – хорошие новости! Залоговые средства возвращаются назад. Поэтому, по согласованию с самим Андреем Коболевым, мы открываем добровольный сбор средств на залог. Все средства, которые будут собраны, после возвращения залога будут направлены на нужды ВСУ и использованы как обычные волонтерские средства. Хейтеры нас всегда называли "партией, которую финансирует Коболев", но никогда не могли подтвердить свои слова. Сегодня у нас есть шанс получить доказательства обратного. Сегодня мы можем доказать, что мы – сообщество, которое само финансирует Коболева", – заявили в политсиле.