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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Инвестбанкир Мазепа и "Демсокира" объявили сбор на залог Коболеву. До понедельника нужно собрать 229 млн грн

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После возврата залога Коболеву донаты, которые собирает "Демсокира", будут переданы на нужды ВСУ
После возврата залога Коболеву донаты, которые собирает "Демсокира", будут переданы на нужды ВСУ
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

2 марта владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа объявил о начале сбора денег на залог для экс-главы "Нафтогазу" Андрея Коболева.

"Этим постом открываю сверхважное голосование в нашей современной истории. Голосование за настоящую страну мечтаний, в которой хочется жить нам и нашим детям. За страну, которая начала зарождаться после Революции достоинства. Где государство в активном сотрудничестве с бизнесом и инвесторами заботится о благосостоянии всех граждан, особенно тех, кто стремится изменить эту страну к лучшему и не боится вызовов и угроз от тех, кто хочет оставить все, "как есть". Где люди у власти не боятся принимать важные решения, которые могут изменить благосостояние целой страны. Где результаты эффективной работы достойно вознаграждаются, а выдающиеся результаты вознаграждаются особо. А значит, в чиновники и менеджеры государственных компаний идут лучшие, и их заменяют только еще лучшими", – написал он в Facebook. 

Мазепа отметил, что до понедельника нужно собрать 229,248 млн грн, и разместил реквизиты, куда можно перечислить донаты и таким образом принять участие в объявленном "голосовании". 

Он заявил, что пример Коболева "вдохновлял многих ярких людей не бояться идти во власть и менять эту страну". Когда "недоразумение в виде судебного процесса" против Коболева завершится, взносы можно будет вернуть или перечислить их фонду "Повернись живим", добавил Мазепа. Он собирает средства по договору возвратной финансовой помощи. 

https://www.facebook.com/igor.mazepa/posts/pfbid02WUFJNFL2h5yBeXZSPkwdJSvk97NYF3Ysd1rQWowmK2ZYhGpa252PeoPHKQFuPhaTl

Бывший топ-менеджер "Нафтогазу" перепостил на свою страницу сообщение Мазепы и пояснил, что 229,248 млн грн – "это значительно больше", чем он может сейчас оплатить, учитывая заблокированные счета. 

"Я искренне благодарен своим друзьям и коллегам, выступившим с этой нетривиальной инициативой. И благодарю каждого, кто уже принял или примет участие в этой кампании каким-либо образом. Пока я считаю своим долгом защитить не только свою честь, но и репутацию нашей команды и всей корпоративной реформы, которая сделала возможной историю успеха "Нафтогазу", и я уверен в нашей победе", – добавил Коболев. 

Отвечая на вопросы в комментариях к посту, он уточнил, что дедлайн сбора – 17.00 воскресенья. 

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid02vfpGAwBY6eM8pWc4zkkPKeuxEyKqZ4asi7U9JarCFwjki8eRw6oiCNzvDqaab4Vwl

К сбору присоединилась партия "Демократична сокира".

"Мы – движение активистов и волонтеров. Мы должны собирать деньги на все правильные государственные инициативы. С другой стороны, в военное время нужно собирать деньги на войну. Но – хорошие новости! Залоговые средства возвращаются назад. Поэтому, по согласованию с самим Андреем Коболевым, мы открываем добровольный сбор средств на залог. Все средства, которые будут собраны, после возвращения залога будут направлены на нужды ВСУ и использованы как обычные волонтерские средства. Хейтеры нас всегда называли "партией, которую финансирует Коболев", но никогда не могли подтвердить свои слова. Сегодня у нас есть шанс получить доказательства обратного. Сегодня мы можем доказать, что мы – сообщество, которое само финансирует Коболева", – заявили в политсиле. 

https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/pfbid0wQdKhbwMTATLD6JCLx3RMXYHD7LAmsf7tNdWdeKHggd9LJG7XrY8bYYYbmPC9jkWl

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. 

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья признал недоказанными все утверждения прокурора. 

САП обжаловала решение и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Андрей Коболев, залог, Игорь Мазепа, САП, имущество, ВАКС, Демократична сокира
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