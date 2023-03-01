Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила экс-главе "Нафтогаза" Коболеву залог 229 млн грн

Суд определил залог в таком же размере – 229 млн грн. Также на Коболева возложены обязательства прибывать в суд по первому вызову, не выезжать из Украины и сдать загранпаспорт, сообщать о перемещениях внутри страны и не общаться со свидетелями по делу.

"Апелляционные жалобы прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 – отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Андрею Коболеву меру пресечения в виде личного обязательства", – цитирует слова председательствующего судьи "Слово і діло".

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

31 января ВАКС признал необоснованным предъявленное Коболеву подозрение. По словам адвокатов, судья признал недоказанными все утверждения прокурора. В частности, в решении ВАКС отмечается, что наблюдательный совет "Нафтогазу" сознательно принял решение о премировании, причем установление размера вознаграждения – исключительная компетенция набсовета и у Коболева не было полномочий, дающих ему возможность влиять на него.

САП опротестовал это решение в Апелляционной палате ВАКС.