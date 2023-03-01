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Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила экс-главе "Нафтогаза" Коболеву залог 229 млн грн

Суд обязал Коболева не выезжать из страны
Суд обязал Коболева не выезжать из страны
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отпустила под залог бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украини" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии в размере 229 млн грн. Об этом 1 марта "Слово і діло".

Суд определил залог в таком же размере –  229 млн грн. Также на Коболева возложены обязательства прибывать в суд по первому вызову,  не выезжать из Украины и сдать загранпаспорт, сообщать о перемещениях внутри страны и не общаться со свидетелями по делу.

"Апелляционные жалобы прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 – отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Андрею Коболеву меру пресечения в виде личного обязательства", – цитирует слова председательствующего судьи "Слово і діло".

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

31 января ВАКС признал необоснованным предъявленное Коболеву подозрение. По словам адвокатов, судья признал недоказанными все утверждения прокурора. В частности, в решении ВАКС отмечается, что наблюдательный совет "Нафтогазу" сознательно принял решение о премировании, причем установление размера вознаграждения – исключительная компетенция набсовета и у Коболева не было полномочий, дающих ему возможность влиять на него.

САП опротестовал это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. 

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, залог, НАБУ, САП, ВАКС
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