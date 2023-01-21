ВАКС продолжит рассмотрение ходатайства о мере пресечения Коболеву 23 января – САП

Об этом пресс-служба САП проинформировала в Facebook.

"Прокурор объявила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано. После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11.00 23 января 2023 года", – отметили в прокуратуре.

САП настаивает на аресте Коболева с альтернативой внесения 365 млн грн залога.

О подозрении бывшему председателю правления НАК сообщили 19 января. Следствие считает, что в 2018 году Коболев незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Коболев после этого заявил, что намерен доказывать свою правоту.