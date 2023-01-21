ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ВАКС продолжит рассмотрение ходатайства о мере пресечения Коболеву 23 января – САП

Коболева подозревают в присвоении средств из-за премии
Коболева подозревают в присвоении средств из-за премии
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд 19 января начал рассмотрение ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об избрании меры пресечения для экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева; в заседании объявлен перерыв до понедельника.

Об этом пресс-служба САП проинформировала в Facebook. 

"Прокурор объявила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано. После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11.00 23 января 2023 года", – отметили в прокуратуре.

САП настаивает на аресте Коболева с альтернативой внесения 365 млн грн залога. 

О подозрении бывшему председателю правления НАК сообщили 19 января. Следствие считает, что в 2018 году Коболев незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Коболев после этого заявил, что намерен доказывать свою правоту

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02jkGK2EZj5xH16HpFbCibARgH43dQXMce5oL8qPdD1DMZPn3Hy3TiXFRGdLNuUqFml

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. "Нафтогаз" тогда добился компенсации в сумме $4,63 млрд. 

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України".

После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Коболев сообщил, что свою премию перевел матери в США. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, более 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании.

В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это не обязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: арест, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, премия, залог, деньги, выплаты, уголовное производство, ВАКС, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (24197)
2
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (23788)
3
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (23363)
4
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (23117)
5
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (22145)
6
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (18690)
7
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (16933)
8
Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик (16228) G
 
 
 
 