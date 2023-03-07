Суд поручил доставить на заседание нардепа, который обвиняется в декларировании недостоверных сведений – САП

"Суд постановил осуществить привод нардепа, обвиняемого в декларировании недостоверных сведений, [...] на 12.30 9 марта", – говорится в сообщении.
В антикоррупционной прокуратуре отметили, что привод поручили сделать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Определение суда вступает в законную силу с момента его постановления и обжалованию не подлежит. Напомним, в декларации за 2020 год указанный нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года", – объяснили в САП.
Специализированная антикоррупционная прокуратура не указала фамилию народного депутата, которого следует доставить на заседание суда.
Среди ряда депутатов Верховной Рады, которые фигурируют в уголовных производствах о недостоверном декларировании, сумма в 2 млн грн указана в деле депутата от "Слуги народа" Максима Пашковского. Материалы этого уголовного производства были переданы в суд в декабре 2022 года.
В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям ряда действующих народных депутатов.
По данным СМИ, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич, квартиру стоимостью почти 5 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Маргарита Шол.