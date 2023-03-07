Суд поручил доставить на заседание нардепа, который обвиняется в декларировании недостоверных сведений – САП

В САП подчеркнули, что определение суда обжалованию не подлежит Фото: pixabay.com

"Суд постановил осуществить привод нардепа, обвиняемого в декларировании недостоверных сведений, [...] на 12.30 9 марта", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что привод поручили сделать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Определение суда вступает в законную силу с момента его постановления и обжалованию не подлежит. Напомним, в декларации за 2020 год указанный нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года", – объяснили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не указала фамилию народного депутата, которого следует доставить на заседание суда.

Среди ряда депутатов Верховной Рады, которые фигурируют в уголовных производствах о недостоверном декларировании, сумма в 2 млн грн указана в деле депутата от "Слуги народа" Максима Пашковского. Материалы этого уголовного производства были переданы в суд в декабре 2022 года.