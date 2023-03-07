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Суд поручил доставить на заседание нардепа, который обвиняется в декларировании недостоверных сведений – САП

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В САП подчеркнули, что определение суда обжалованию не подлежит
В САП подчеркнули, что определение суда обжалованию не подлежит
Фото: pixabay.com

Народного депутата Украины, который фигурирует в деле о недостоверном декларировании сведений, должны доставить за заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), проинформировала 7 марта в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Суд постановил осуществить привод нардепа, обвиняемого в декларировании недостоверных сведений, [...] на 12.30 9 марта", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что привод поручили сделать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Определение суда вступает в законную силу с момента его постановления и обжалованию не подлежит. Напомним, в декларации за 2020 год указанный нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02RoxLY4CS1rP6GxeEzLD6JJh7Q5tX5taw5qfogHJbryMnwVFv3kJX6YDbdniEPmRVl

Специализированная антикоррупционная прокуратура не указала фамилию народного депутата, которого следует доставить на заседание суда.

Среди ряда депутатов Верховной Рады, которые фигурируют в уголовных производствах о недостоверном декларировании, сумма в 2 млн грн указана в деле депутата от "Слуги народа" Максима Пашковского. Материалы этого уголовного производства были переданы в суд в декабре 2022 года.

Контекст:

В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям ряда действующих народных депутатов.

По данным СМИ, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич, квартиру стоимостью почти 5 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Маргарита Шол.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, депутаты, народные депутаты, декларация, детективы, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, декларирование, квартира, суд, заседание, ВАКС, нардеп
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