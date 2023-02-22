Подозрение в злоупотреблении властью объявили экс-министру инфраструктуры и его первому заместителю – САП

"Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, нанесшим государству более $30 млн ущерба, бывшему министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что поскольку "местонахождение бывшего первого замминистра не установлено", о подозрении ему сообщили заочно.

"В 2015 году министр вместе со своим заместителем, который также являлся главой тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Пивденный. [...] В соответствии с этим приказом, государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба", – объяснили в САП.

В ведомстве подчеркнули, что приказ был издан, несмотря на то, что акватория Пивденного является государственной собственностью, находится в пользовании Администрации морских портов Украины, а право на сборы "принадлежит исключительно государственному предприятию".

"Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления", – подчеркнули в САП.

В НАБУ уточнили, что частные компании, согласно данным следствия, получали 50% от сборов.

САП и НАБУ не указали фамилий фигурантов уголовного производства.

По данным УНН, речь идет об Андрее Пивоварском, который возглавлял Мининфраструктуры с декабря 2014 года по апрель 2016-го.