Гетманцев обслуживал друга Януковича, а его мать имеет бизнес в Крыму – Bihus.Info

Связи с другом Януковича и налоговые махинации

В расследовании упоминается друг Янукович Владимир Демишкан, который несколько раз возглавлял "Укравтодор". Когда Демишкан в 2010 году возглавил "Укравтодор", две компании – "Дор-строй" и "Юникострой" – вместе получили гостендеров на 1,5 млрд грн. Причем иногда контракты им просто отдавали без конкурса по личному поручению Януковича.

Соосновательницей обеих компаний была супруга Демишкана Ирина. Незадолго до последнего назначения Демишкана эти фирмы начали в экстренном порядке переоформлять и зашифровывать. "Юникострой" стал дочерней компанией "Дор-строя", а "Дор-строй" оформили на ряд британских и кипрских фирм.

В 2012 году Демишкан становится нардепом. В том же году журналисты Forbes нашли доверенность, в которой говорится, что интересы одной из британских "контор" представляли Гетманцев и еще одна юристка. Эту доверенность выдали еще в 2010 году – как раз перед назначением Демишкана и переписыванием его компаний на британские "прокладки".

Также упоминают Гетманцева и в уставе "Дор-строя". В документе указано, что он вел дела двух основных владельцев "Дор-строя".

Скриншот: BIHUS info / YouTube

К тому же в 2010 году компания Jurimex Гетманцева получила контракт на юридическое обслуживание "Укравтодора".

В то же время официально "Дор-строй" и "Юникострой" были убыточными. При этом бухгалтера "Дор-строя" суд признал виновной в занижении налога на прибыль в размере 7 млн грн, а еще НДС – почти на 4 млн грн. И это только за ноябрь 2012 года. А после Революции достоинства в отношении компаний велись судебные разбирательства о так называемых налоговых ямах – когда реальный бизнес занижает свои налоги при помощи фиктивных контрактов с фирмами-"пустышками", у которых якобы купил несуществующий товар. При этом сам Гетманцев в комментарии Bihus.Info отрицает, что был причастен к махинациям с налогами.

После Революции достоинства Демишкан бежал в Россию и взял российское гражданство. Тем временем директором двух британских фирм становится Валентина Лупандина – почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева. В 2015 году она выводит компании из "Дор-строя". Основная часть компании переходит на украинское ООО "Трейдинг Север", записанное на юристку Jurimex Юлию Ивахненко. В следующие несколько лет "Дор-строй" получил тендер еще на 150 млн грн, не платя налоги, отмечают журналисты.

Активы матери Гетманцева во Франции

Вступив в команду Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал маму, а с ней и ее бизнес, ее недвижимость, ее автомобили. При этом журналисты отмечают, что мама Гетманцева – основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG.

TPG указана в декларации Гетманцева. В то же время кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD. Но та, в свою очередь, непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley marketing LTD в декларации не указали.

Еще в 2012–2013 годах Dunkley marketing LTD получила более €1 млн от бельгийского офшора. Откуда эти средства у офшора – неизвестно. Однако журналисты выяснили, что около €1 млн Dunkley marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой.

Сам Гетманцев рассказал журналистам, что эта французская компания, вероятно, связана с туризмом и сдачей в аренду номеров. Он также уверяет, что не планировал прятать что-то от декларирования, и не внес эту компанию, так как его мать не называла эту фирму для внесения в декларацию.

Бизнес в Крыму

Как отмечают журналисты, у компании Гетманцева Jurimex еще с конца 2000-х клиентом был крымский гостиничный комплекс "Рипарио" (в советское время – "Прибрежный"), расположенный под Ялтой. Его владельцами стали родственники тогдашнего замгенпрокурора Виктора Кудрявцева и его тестя, экс-судьи Верховного суда Виктора Кононенко.

Позже комплекс оформили на британскую компанию. Ее следы ведут на Кипр – в компанию, которую, как заявляют в Bihus.Info, использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана. Кроме того, пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица "Рипарио" и партнер Гетманцева. Гетманцев подтверждает, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым фасадом которых была Мельниченко.

До 2014 года компания Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. Осенью 2014 года – после оккупации Крыма – Мельниченко летит в Москву. Тогда в российском реестре возникли клоны украинских компаний, на которые зарегистрировали недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой. Фактически бизнес признал юрисдикцию России и стал платить налоги стране-террористу. Налоги Мельниченко также уходят в бюджет России. Кроме того, две компании, на которых зарегистрированы два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам. Миноритарную долю компаний имел Гетманцев.

Сам Гетманцев утверждает, что Jurimex прекратил обслуживать оставшиеся в Крыму компании. Однако журналисты выяснили, что юридическое сопровождение "Прибрежного" в судах еще в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский – глава представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.

Кроме того, Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой. Речь идет о ее арендном бизнесе – компании "Нью Проперті". Как узнали в Bihus.Info, эта компания владеет помещением на 160 м² в Симферополе.

Гетманцев заявил, что это помещение пока потеряно и после оккупации полуострова его мать с ним никаких действий не проводила – не продавала и не сдавала в аренду. В то же время компания New Property имеет свою российскую фирму-клона "Нью Проперти Плюс", которая зарегистрирована в том же помещении и с тем же видом деятельности. Сейчас директор и единственный собственник фирмы – Махаринский. Однако до 2022 года этот "клон" был в собственности компании Dunkley marketing LTD – кипрском "кошельке" из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.

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