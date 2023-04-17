ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Гетманцев: Противодействие нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвано со смертью министра Монастырского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новое руководство МВД не борется с нелегальной торговлей акцизом, считает Гетманцев
Новое руководство МВД не борется с нелегальной торговлей акцизом, считает Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Национальная полиция Украины не реагирует на сигналы налоговых органов о нелегальной торговле подакцизными товарами. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в опубликованном 17 апреля интервью "Укринформу".

По его словам, объемы незаконной торговли бензином, алкоголем и табаком в стране в последнее время стремительно растут, без соответствующей реакции компетентных органов. Гетманцев связывает это с гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского, который разбился на вертолете 18 января.

"К сожалению, любая активность в работе департамента стратегических расследований и Национальной полиции в целом по противодействию нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвана со смертью Монастырского. Нелегальные сигаретные киоски, автозаправочные бочки растут как грибы после дождя. Водку можно купить беспрепятственно в интернете", – сказал он.

Нардеп сообщил, что налоговые органы постоянно обращаются по этому поводу в Национальную полицию, но не получают обратной связи от нового руководства МВД. 

"Создается впечатление, что ранее возглавлявший Нацпол Игорь Клименко не только не способен решить проблему, но и не хочет этого делать. И от этого откровенно страшно", – заявил Гетманцев.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал и разбился вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек, в том числе руководство МВД (министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович). Все они погибли. Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.

В тот же день глава Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего Монастырского. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко министром. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.

Теги: Верховная Рада, МВД, бензин, алкоголь, акциз, сигареты, Национальная полиция, Денис Монастырский, Государственная налоговая служба Украины, Даниил Гетманцев, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Галина ГРИШИНА
"Нежный, воздушный и вкусный". Салат "Невеста". Рецепт
"Нежный, воздушный и вкусный". Салат "Невеста". Рецепт
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Галина ГРИШИНА
Со стеблями, листьями и целыми букетами. Маникюр с 3D-цветами
Со стеблями, листьями и целыми букетами. Маникюр с 3D-цветами
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом
Галина ГРИШИНА
"Взрыв из прошлого". 49-летняя Клум показала, как позировала топлес
"Взрыв из прошлого". 49-летняя Клум показала, как позировала топлес
"Если будете делать через день, через два месяца вас не узнают". 44-летняя Полякова показала, как делает сама себе массаж лица. Видео
"Если будете делать через день, через два месяца вас не узнают". 44-летняя Полякова показала, как делает сама себе массаж лица. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (236789)
2
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (80227)
3
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (53996)
4
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (45844)
5
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь" (27594)
6
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (26281)
7
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22242)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17285)
 
 
 
 