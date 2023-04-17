Гетманцев: Противодействие нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвано со смертью министра Монастырского

По его словам, объемы незаконной торговли бензином, алкоголем и табаком в стране в последнее время стремительно растут, без соответствующей реакции компетентных органов. Гетманцев связывает это с гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского, который разбился на вертолете 18 января.

"К сожалению, любая активность в работе департамента стратегических расследований и Национальной полиции в целом по противодействию нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвана со смертью Монастырского. Нелегальные сигаретные киоски, автозаправочные бочки растут как грибы после дождя. Водку можно купить беспрепятственно в интернете", – сказал он.

Нардеп сообщил, что налоговые органы постоянно обращаются по этому поводу в Национальную полицию, но не получают обратной связи от нового руководства МВД.

"Создается впечатление, что ранее возглавлявший Нацпол Игорь Клименко не только не способен решить проблему, но и не хочет этого делать. И от этого откровенно страшно", – заявил Гетманцев.