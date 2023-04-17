Гетманцев: Противодействие нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвано со смертью министра Монастырского

По его словам, объемы незаконной торговли бензином, алкоголем и табаком в стране в последнее время стремительно растут, без соответствующей реакции компетентных органов. Гетманцев связывает это с гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского, который разбился на вертолете 18 января.
"К сожалению, любая активность в работе департамента стратегических расследований и Национальной полиции в целом по противодействию нелегальному рынку сигарет, водки и топлива сорвана со смертью Монастырского. Нелегальные сигаретные киоски, автозаправочные бочки растут как грибы после дождя. Водку можно купить беспрепятственно в интернете", – сказал он.
Нардеп сообщил, что налоговые органы постоянно обращаются по этому поводу в Национальную полицию, но не получают обратной связи от нового руководства МВД.
"Создается впечатление, что ранее возглавлявший Нацпол Игорь Клименко не только не способен решить проблему, но и не хочет этого делать. И от этого откровенно страшно", – заявил Гетманцев.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал и разбился вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек, в том числе руководство МВД (министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович). Все они погибли. Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В тот же день глава Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего Монастырского. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко министром. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.