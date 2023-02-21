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В Кировоградской области нелегально производили водочные изделия, прикрывать могли налоговики – БЭБ

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Потребителю продукция поставлялась с поддельными акцизами, отметили в БЭБ
Потребителю продукция поставлялась с поддельными акцизами, отметили в БЭБ
Фото: esbu.gov.ua

На одном из заводов Кировоградской области, который официально не работал, нелегально изготавливали водочные изделия. Об этом 21 февраля проинформировало Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное незаконное производство водочных изделий в Кировоградской области. По результатам неотложных обысков нежилых помещений [...] изъяли более 100 тыс. бутылок ликероводочных изделий разных торговых марок, более 25 тыс. литров жидкости с характерным запахом спирта, 17 механических устройств для закупорки бутылок, 126 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, документацию с налогового поста и товарно-транспортные накладные", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что ориентировочная стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

"Товарно-материальные ценности были обнаружены на одном из заводов, производившем ликероводочные изделия из неучтенного спирта. Документально завод не работал, а фактически было организовано незаконное масштабное производство подакцизной продукции", – объяснили в БЭБ.

Ведомство подчеркнуло, что в дальнейшем алкогольные изделия, "вероятно, за наличные, поставлялись конечному потребителю с поддельными марками акцизного налога и без них".

"Кроме того, на налоговом посту работник Главного управления ГНС (Государственной налоговой службы. – "ГОРДОН") в Кировоградской области отсутствовал, что может свидетельствовать о вероятном прикрытии незаконных действий со стороны ГНС", – заявили в БЭБ.

Проводятся экспертизы и оценки, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 28 (правонарушение группы лиц), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизной продукции) и ч. 2 ст. 199 (подделка акцизных марок) Уголовного кодекса Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: налоги, алкоголь, спирт, акциз, Кировоградская область, документы, уголовное производство, обыски, Бюро экономической безопасности
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