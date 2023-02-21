В Кировоградской области нелегально производили водочные изделия, прикрывать могли налоговики – БЭБ

"Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное незаконное производство водочных изделий в Кировоградской области. По результатам неотложных обысков нежилых помещений [...] изъяли более 100 тыс. бутылок ликероводочных изделий разных торговых марок, более 25 тыс. литров жидкости с характерным запахом спирта, 17 механических устройств для закупорки бутылок, 126 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, документацию с налогового поста и товарно-транспортные накладные", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что ориентировочная стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

"Товарно-материальные ценности были обнаружены на одном из заводов, производившем ликероводочные изделия из неучтенного спирта. Документально завод не работал, а фактически было организовано незаконное масштабное производство подакцизной продукции", – объяснили в БЭБ.

Ведомство подчеркнуло, что в дальнейшем алкогольные изделия, "вероятно, за наличные, поставлялись конечному потребителю с поддельными марками акцизного налога и без них".

"Кроме того, на налоговом посту работник Главного управления ГНС (Государственной налоговой службы. – "ГОРДОН") в Кировоградской области отсутствовал, что может свидетельствовать о вероятном прикрытии незаконных действий со стороны ГНС", – заявили в БЭБ.

Проводятся экспертизы и оценки, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 28 (правонарушение группы лиц), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизной продукции) и ч. 2 ст. 199 (подделка акцизных марок) Уголовного кодекса Украины.