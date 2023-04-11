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СБУ задержала инспектора Одесской таможни за схему с ввозом нелегальной наличности

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Фигуранта задержали на получении &euro;3 тыс. за беспрепятственный ввоз в страну 4 млн грн
Фигуранта задержали на получении €3 тыс. за беспрепятственный ввоз в страну 4 млн грн
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала инспектора таможенного поста "Белгород-Днестровский" Одесской таможни, который подозревается в причастности к схеме ввоза в Украину незадекларированных наличных средств. Об этом пресс-служба СБУ 11 апреля сообщила в Telegram.

По данным следствия, он требовал "откат" от общей суммы валюты, которую без декларирования ввозили на таможенную территорию Украины.

"За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный трафик, не вдаваясь в происхождение наличных средств", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что задержали фигуранта с поличным при получении очередной суммы. Таможеннику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). По решению суда он взят под стражу.

В Одесской областной прокуратуре уточнили в Facebook, что фигурант был задержан на получении 3 тыс. за беспрепятственный ввоз в страну 4 млн грн через международный пункт пропуска автомобилей "Маяки – Удобное – Паланка". Свои "услуги" он оценил в 3% от ввезенной суммы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028p2SbBsjK5M1vb6MLr5rkZsS4unX4VmXhGWBVPpvtmoGvLvyjD4dKSqhAygLV1HCl&id=100064373604662

Теги: СБУ, прокуратура, граница, таможня, Одесская область, взятка, задержание
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