Гетманцев о 30 тыс. грн военным: Надбавки вернем, если найдем деньги

По его словам, автор изменений к законопроекту N8312 депутат Дмитрий Разумков предлагает увеличить расходы на армию без фактического источника.
"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторов за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. гривен он насчитал всего на 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами? 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", – сказал Гетманцев.
Он заявил, что дополнительные выплаты вернут, если будет найден источник наполнения бюджета.
"Я хочу увидеть от него расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – добавил глава комитета.
10 марта ВР проголосовала за правку в законопроект о регулировании отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения, которым могут быть возвращены ежемесячные выплаты военным в размере 30 тыс. грн. Средства предлагается взять, сократив зарплаты госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).
11 апреля народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления об отмене принятых поправок. Текст документа пока не опубликован, но согласно процедуре, принятые изменения не могут быть подписаны спикером парламента Русланом Стефанчуком без рассмотрения постановления.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.