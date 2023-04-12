Гетманцев о 30 тыс. грн военным: Надбавки вернем, если найдем деньги

По его словам, автор изменений к законопроекту N8312 депутат Дмитрий Разумков предлагает увеличить расходы на армию без фактического источника.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторов за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. гривен он насчитал всего на 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами? 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", – сказал Гетманцев.

Он заявил, что дополнительные выплаты вернут, если будет найден источник наполнения бюджета.

"Я хочу увидеть от него расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – добавил глава комитета.

10 марта ВР проголосовала за правку в законопроект о регулировании отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения, которым могут быть возвращены ежемесячные выплаты военным в размере 30 тыс. грн. Средства предлагается взять, сократив зарплаты госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

11 апреля народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления об отмене принятых поправок. Текст документа пока не опубликован, но согласно процедуре, принятые изменения не могут быть подписаны спикером парламента Русланом Стефанчуком без рассмотрения постановления.