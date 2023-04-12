ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гетманцев о 30 тыс. грн военным: Надбавки вернем, если найдем деньги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Механизм обеспечения выплат не просчитан, считает глава финансового комитета Рады
Механизм обеспечения выплат не просчитан, считает глава финансового комитета Рады
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Принятая Верховной Радой Украины поправка к закону, возвращающая военным надбавку в размере 30 тыс. грн, не гарантирует выплаты. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил 12 апреля в интервью "Радіо Свобода".

По его словам, автор изменений к  законопроекту N8312 депутат Дмитрий Разумков предлагает увеличить расходы на армию без фактического источника.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторов за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. гривен он насчитал всего на 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами? 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", – сказал Гетманцев.

Он заявил, что дополнительные выплаты вернут, если будет найден источник наполнения бюджета.

"Я хочу увидеть от него расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – добавил глава комитета. 

10 марта ВР проголосовала за правку в законопроект о регулировании отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения, которым могут быть возвращены ежемесячные выплаты военным в размере 30 тыс. грн. Средства предлагается взять, сократив зарплаты госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат). 

11 апреля народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления об отмене принятых поправок. Текст документа пока не опубликован, но согласно процедуре, принятые изменения не могут быть подписаны спикером парламента Русланом Стефанчуком без рассмотрения постановления.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

Теги: Верховная Рада, зарплата, военные, законодательство, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин G
Дмитрий ГОРДОН
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь G
Галина ГРИШИНА
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63532) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (57391)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (46519)
4
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (45757)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (45063)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (43727)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (40859)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (37253)
 
 
 
 