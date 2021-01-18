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Украина в 2020 году увеличила импорт нефти

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году было импортировано сырья на $409,167 млн, это на 1,5% меньше, чем в 2019-м.

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Украина импортировала сырья на $409,167 млн
Украина импортировала сырья на $409,167 млн
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 245 587 тонн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную таможенную службу.

За прошлый год импортировано сырья на $409,167 млн, это на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Нефть Украина покупала в Азербайджане – на $265,076 млн (64,78%), США – на $98,445 млн (24,06%), Ливии – на $45,555 млн (11,13%), других странах (0,02%).

Экспорт нефтяного сырья составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. В 2019-м Украина не осуществляла экспорт нефти, отмечено в сообщении.

Согласно данным сайта Investing.com, по итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,93%. В течение года контракты заключались в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

Теги: Украина, импорт, нефть, цены
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