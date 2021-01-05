Украина выделила Хорватии 20 млн грн гуманитарной помощи

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, которые привели к разрушениям. Украина в рамках гуманитарной помощи решила выделить стране 20 млн грн.

Во время землетрясений в Хорватии погибло семь человек Фото: EPA

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 5 января принял решение о выделении средств для гумпомощи Хорватии. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 млн грн гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

О решении предоставить Хорватии гуманитарную помощь президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 января, подписав соответствующий указ.