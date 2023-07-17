Украинцы через "Дію" приобрели военные облигации на 1,5 млрд грн

"Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – отметили в пресс-службе сервиса.
Для того чтобы стать инвестором, нужно:
Военные облигации – целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны, объяснили в Национальном банке Украины. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.
Министерство выпускает как гривневые, так и валютные военные облигации. В ведомстве отметили, что военные облигации можно купить у банков – первичных дилеров и лицензированных брокеров на аукционах, которые проходят в каждый вторник, а также с помощью приложения "Дія" (на сайте сервиса описана инструкция, как это сделать).
Клиентам предлагают военные облигации со сроком инвестирования от трех месяцев до полутора лет (чем больше срок, тем выше процент). Стоимость одной военной облигации – от 1000 грн. На сайте Минфина сказано, что только в 2023 году правительство Украины привлекло от продажи ОВГЗ более 125,9 млрд грн.
Военные облигации носят названия украинских городов и регионов, которые оккупированы или уже освобождены от оккупантов. В частности, "Мелитополь", "Севастополь", "Херсон", "Бердянск", "Энергодар", "Мариуполь", "Луганск", "Донецк", "Новая Каховка" и "Крым".