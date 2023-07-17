Украинцы через "Дію" приобрели военные облигации на 1,5 млрд грн

Военные облигации носят названия украинских городов и регионов, которые оккупированы или уже освобождены от оккупантов Фото: depositphotos.com

"Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – отметили в пресс-службе сервиса.

Для того чтобы стать инвестором, нужно:

в "Дії" нажать кнопку "Военные облигации" на главном экране;

выбрать облигации, их количество и партнера;

оплатить.