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Украинская фарминдустрия преодолевает вызовы коронакризиса и продолжает тренд роста – данные исследования

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Фармацевтика занимает одну из лидирующих позиций среди других отраслей по продуктивности
Фармацевтика занимает одну из лидирующих позиций среди других отраслей по продуктивности
Фото: depositphotos.com

Фармацевтическая индустрия Украины сейчас испытывает значительный подъем – не только потому, что специфика деятельности позволила ей легче пройти через испытания 2020 года, но и благодаря внедрению перспективных технологий производства и менеджмента. Об этом говорится в справочнике "Фармацевтика Украины 2021", который компания Top Lead подготовила в партнерстве с фармацевтической компанией "Дарница" и при поддержке аналитического проекта Business Views.

20 крупнейших компаний отрасли в течение прошлого года повысили продажи, больше половины из них увеличили присутствие на рынке, объем которого в целом эксперты справочника по состоянию на начало 2021 года оценили в $4 млрд.

По данным авторов обзора, среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который до начала пандемии составлял 12,6%, незначительно замедлился – до 7,9%, по сравнению с другими секторами экономики это практически рекордный показатель.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, считает, что и украинская, и мировая фармацевтика устойчива к глобальным экономическим потрясениям благодаря инновациям, сообщили в пресс-службе компании. Перед началом пандемии украинские фармакологические компании инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в общей сложности 1,5 млрд грн, сообщил он, и это позволило значительно повысить эффективность труда и избежать дефицита лекарств во время локдауна.

Исполнительный директор Top Lead Станислав Шум подчеркнул, что "фарма" занимает одну из лидирующих позиций среди других отраслей по продуктивности: на одного сотрудника приходится почти 1,4 млн грн ВВП. Из-за этого работа в фармацевтической индустрии остается одной из наиболее высокооплачиваемых, а это, в свою очередь, привлекает высококлассные кадры.

В таких благоприятных условиях доля лекарственных средств украинского производства, как свидетельствуют данные из справочника "Фармацевтика Украины 2021", за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте. Кроме того, хотя импорт лекарств преобладает в сфере внешней торговли, с 2015 года объемы экспорта также существенно увеличились и достигли $235 млн.

Кроме позитивных тенденций в экономическом разрезе, авторы справочника отмечают также повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. Это направление также стало более инвестиционно привлекательным на фоне карантинных ограничений 2020 года. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов, популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами. По прогнозам экспертов, приведенным в исследовании "Дарницы" и Business Views, до 2026 года доля цифровой коммерции в этой сфере достигнет по меньшей мере 15%.

Авторы справочника указывают, что при условии соблюдения определенного курса – углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства – украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала.

Теги: инвестиции, экономика, Дмитрий Шимкив, технологии, фармацевтика, инновации, диджитализация, здравоохранение, пандемия, Darnitsa Group
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