ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Диджитализация сферы фармаконадзора позволит производителям обеспечить максимальную безопасность препаратов – эксперт

Сейчас в мире активно обсуждают новые возможности сбора данных для фармаконадзора и уже существуют различные проекты, которые в ближайшем будущем могут стать привычной нормой и в Украине, отметил руководитель департамента по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александр Торгун.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Торгун: Диджитализация процессов фармаконадзора помогает сконцентрироваться на двух важных составляющих: patients affairs и patient care
Александр Торгун: Диджитализация процессов фармаконадзора помогает сконцентрироваться на двух важных составляющих: patients affairs и patient care
Фото: pharma.net.ua

Гармонизация законодательства Украины в сфере фармаконадзора с положениями законодательства ЕС позволит украинским фармкомпаниям улучшить качество и повысить безопасность лекарств. Об этом в интервью бизнес-порталу Pharma.net.ua заявил руководитель департамента по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александр Торгун.

Он напомнил, что в конце декабря 2020 года был начат процесс совершенствования законодательства Украины в сфере фармаконадзора. Участниками стали как уполномоченный орган ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", так и представители бизнеса – Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация представителей международных фармпроизводителей Украины, Американская торговая палата в Украине, Ассоциация "Производители лекарств Украины", ОО "Ассоциация индийских фармацевтических производителей" (ИРМА), ГС "Ассоциация производителей инновационных лекарств".

Этот процесс, по словам Торгуна, направлен на гармонизацию законодательства Украины с положениями законодательства ЕС. Он добавил, что среди других вопросов обсуждаются вопросы диджитализации национальной системы фармаконадзора, обмена данными на государственном уровне и между регуляторным органом и производителями лекарственных средств. Это является ключевым аспектом контроля за безопасностью лекарственных средств.

"Дарница" стремится достичь более гибкой и современной модели ведения бизнеса с фокусом на пациента. Двигаясь в этом направлении, мы используем передовые решения для повышения прозрачности процесса мониторинга применения препаратов и безопасности лечения в целом. Основные задачи IT-продукта для осуществления фармаконадзора: возможность оцифровать данные о побочных реакциях, иметь постоянный и бесперебойный доступ данным и возможность обмениваться ими с ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" в электронном формате, который принят во всем мире. Кроме того, диджитализация процессов фармаконадзора помогает сконцентрироваться на двух важных составляющих: patients affairs и patient care. То есть любое обращение пациента или врача будет проработано и обязательно будет оказана всесторонняя помощь", – отметил Торгун.

Он отметил, что сейчас в мире активно обсуждают новые возможности сбора данных для фармаконадзора и уже существуют различные проекты, которые в ближайшем будущем могут стать привычной нормой и в Украине.

"Например, сбор данных о побочных реакциях и нежелательных явлениях через соцсети, Facebook и Twitter, в частности. Подобные подходы значительно упростят сбор информации и подачу заявлений, увеличив роль пациента в фармаконадзоре. Поскольку "Дарница" ориентирована на пациента, мы постоянно изучаем передовой опыт и новые идеи. Цифровая трансформация фармаконадзора означает, что мы продолжим совершенствоваться, чтобы обеспечить максимальный уровень качества и безопасности наших лекарств", – объяснил Александр Торгун.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Теги: лекарства, законодательство, Дарница, фармацевтика, инновации, диджитализация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Литвинова снялась топлес
Литвинова снялась топлес
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка G
"Эх, были времена". Макаревич заставил фанов ностальгировать
"Эх, были времена". Макаревич заставил фанов ностальгировать
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ
Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ
"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник
"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник
Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн
Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS