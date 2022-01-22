Украинский Instagram-блогер Дива Оливка заявила, что выиграла апелляцию на решение суда, который оштрафовал ее на 250 тыс. грн

"Около 11 утра 18 января 2022 года я получила звонок от [адвокатов] Евгения и Марии с новостями о том, что иск против меня полностью отклонен, а мой удовлетворен. Решение суда вступило в силу немедленно и изменению не подлежит. Теперь настало время нападавшим сполна ответить за все совершенные преступления финансово и публично", – заявила она.

При этом в документе, фрагмент которого опубликовала Черкашина, указано, что решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

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