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В апреле снижение ВВП России достигло 28%

В апреле 2020 года номинальный ВВП России составил около $870 млрд – на 28%, или на $331,5 млрд меньше, чем в апреле предыдущего года. На темпы падения ВВП повлиял карантин и стремительное снижение цен на нефть, сообщили в РБК.

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В 2019 году ВВП России составлял $1,51 трлн
В 2019 году ВВП России составлял $1,51 трлн
Фото: depositphotos.com

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад, следует из данных минфина. Об этом сообщает РБКссылаясь на отчет минфина РФ (.xls).

Информационное агенство сообщает, что реальный ВВП мог опуститься на 20%, это укладывается в международные оценки экономических потерь от карантинов. Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. ($870 млрд) – на 28%, или на 2,4 трлн руб. ($331,5 млрд) меньше, чем в апреле предыдущего года.

"Это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии коронавируса были объявлены нерабочие дни", – отметили в РБК.

По оценке СМИ, номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте, следует из сопоставления с предыдущим подобным отчетом минфина.

Специалисты отметили, что на падение ВВП в апреле повлияли режим самоизоляции и резко подешевевшая нефть. Так, средняя цена нефти Urals в прошлом месяце составляла $18,2 за баррель против $71,5 в прошлом году. Однако точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно, уточнили в РБК.

В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн руб. ($1,51 трлн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 мая коронавирусной инфекцией заразились 4,82 млн человек, из них 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В России коронавирусом заразились почти 230 тыс. человек, 2837 из них умерли.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: Россия, ВВП, карантин, Минфин РФ, отчет, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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