В "Дії" упрощен порядок получения помощи по беременности и родам – Минсоцполитики

В министерстве отметили, что упрощенной процедурой ежемесячно смогут воспользоваться около 14 тыс. женщин Фото: depositphotos.com

В министерстве уточнили, что правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

"Внесенные изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что упрощенной процедурой ежемесячно смогут воспользоваться около 14 тыс. женщин.

"Для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды", – говорится в сообщении.

Если нет технической возможности использовать портал "Дія", остается возможность назначения помощи на основании справки в бумажной форме.