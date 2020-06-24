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В июле население продолжит покупать газ по формуле "Амстердам плюс"

Две недели назад Украина подписала меморандум и уже не выполнила одно из его положений – не отменяет с 1 июля спецобязательства НАК "Нафтогаз" по продаже газа для населения по регуляторной цене, отметил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

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Валерий Тарасюк: Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки
Валерий Тарасюк: Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки
Фото: kmu.gov.ua

Спецобязательства НАК "Нафтогаз" по продаже газа для населения по регуляторной цене с привязкой к стоимости газа на хабе TTF плюс доставка – по так называемой формуле "Амстердам плюс" – правительство Украины может продлить на один месяц. Об этом во время онлайн-встречи Energy club заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк. Запись встречи опубликована на YouTube-канале Energy club.

"Сейчас говорится, что ПСО (публичные специальные обязательства. – "ГОРДОН") будут продлены на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично. Главная из них – определение поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о гарантированных поставщиках, но сейчас уже об этом никто не говорит", – приводит слова Тарасюка "Экономическая правда".

Украина обязалась отменить ПСО с 1 июля в рамках меморандума с Международным валютным фондом о финансовой помощи, которая в целом составит $5 млрд.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки", – добавил глава НКРЭКУ.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. 

Такая же формула – "Роттердам плюс" – действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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