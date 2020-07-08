В Киеве ограбили мужчину, который собирался поменять на гривны $30 тыс. – СМИ

По данным "Обозревателя", у мужчины, который через интернет договорился об обмене валюты, при встрече в Киеве вырвали рюкзак с деньгами.

7 июля на проспекте Правды в Киеве ограбили мужчину, который намеревался обменять на украинские деньги $30 тыс. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил "Обозреватель".

По данным издания, об обмене валюты 34-летний мужчина договорился на интернет-сайте, созвонился с человеком, который согласился на обмен, и подошел в условленное место.

Мужчина с валютой сел в автомобиль Тoyota Corolla серого цвета, где находились два человека.

"Потом один из них вырвал у "клиента" рюкзак и побежал в сторону парка. Второй (судя по всему, сообщник), начал убеждать жертву, что он ни при чем, а потом уехал", – описал происходившее "Обозреватель".

На официальном сайте полиции Киева сообщений о подобном инциденте нет. Указано только, что 7 июля в городе совершили шесть грабежей.