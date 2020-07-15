В компании "Фармак" заявили, что снизили потребление газа и электроэнергии

За последние пять лет "Фармак" нарастил производство на 35% и при этом уменьшил на 76% потребление газа и на 64% – электроэнергии.

"Фармак" сообщил, что за прошлый год передал на утилизацию 323 тонны пластика, 280 тонн макулатуры и 159 тонн лома Фото: rbc.ua

Фармацевтическая компания "Фармак" нарастила производство на 35% за последние пять лет, снизив при этом потребление газа на 76%, а электроэнергии – на 64%, также снижается и количество выбросов в атмосферу: каждый год в среднем на 12–20%. Об этом идет речь в нефинансовом отчете по корпоративной социальной ответственности, который "Фармак" подготовил в рамках обязательств перед сетью Глобального договора ООН. Отчет проанализировали журналисты агентства "РБК-Украина".

"Параллельно с увеличением производства "Фармак" постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, что дает весомый результат, – подчеркивается в документе. – Компания неуклонно придерживается украинских и европейских нормативов в экологических вопросах и планирует мероприятия, призванные в дальнейшем еще более существенно уменьшить любые возможные последствия деятельности".

В 2019 году выбросы в атмосферу уменьшились на 12,42% по сравнению с 2018 годом в Киеве и на 22,99% – в Шостке. В компании это связывают с работой котельной в сравнительно теплый зимний период и с введением в эксплуатацию двух новых котлов Viessmann.

"Фармак" сообщил, что за прошлый год передал на утилизацию 323 тонны пластика, 280 тонн макулатуры и 159 тонн лома. В компании подчеркнули, что был создан образовательный проект "Экошкола" для 8–11 классов, который предусматривает гранты. В проекте приняли участие школы из 25 городов.

Председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская отметила, что компания решила систематизировать работу в направлении устойчивого развития и стать частью мирового сознательного бизнеса.

"РБК-Украина" напоминает, что в 2015 году назад "Фармак" открыл собственное производство субстанций в Шостке, инвестиции составили $40 млн, из которых €500 тыс. потратили на современные очистные сооружения.

В 2018 году "Фармак" открыл новое производство по изготовлению твердых лекарственных средств, стоимость проекта составила €20 млн.

По данным компании, по результатам 2019 года ее доля рынка составила 5,9%.