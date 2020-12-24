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В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ заблокировали работу сессии во время обсуждения бюджета и устроили потасовку

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" не заинтересована в развитии города и поэтому мешала принятию бюджета.

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По факту беспорядков открыто уголовное производство
По факту беспорядков открыто уголовное производство
Фото: mrpl.city

23 декабря во время рассмотрения проекта бюджета на 2021 год на пленарном заседании Мариупольского горсовета депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заблокировали трибуну и устроили потасовку, пишет местный портал mrpl.city.

Против проекта бюджета выступил лидер фракции ОПЗЖ в горсовете Владимир Клименко, его коллеги заблокировали трибуну с заготовленными заранее плакатами. Издание отмечает, что Клименко не посещал "день депутата", а на этом мероприятии подробно обсуждался проект городского бюджета на 2021 год.

"Нужно ходить на депутатский день для того, чтобы вы получали ответы на все вопросы. Вы отсутствовали, и жители об этом должны знать – вы, как лидер фракции, отсутствовали на депутатском дне. Шесть часов я лично вместе с профильными заместителями отвечал на все возможные вопросы. Вы не присутствовали. Потому что у вас была такая задача", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

Он считает, что ОПЗЖ не заинтересована в развитии Мариуполя и поэтому мешает принятию бюджета.

Журналисты пишут, что депутаты от ОПЗЖ устроили потасовку и начали крушить мебель и технику.

В итоге Бойченко объявил перерыв, после которого работу возобновили и городской бюджет был принят, сообщил mrpl.city.

По факту беспорядков открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, рассказали в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области.

Теги: бюджет, депутаты, Мариуполь, беспорядки, горсовет, Вадим Бойченко, уголовное производство, ОПЗЖ
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