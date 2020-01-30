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ДЕНЬГИ

В Минэкономразвития назвали предприятия, которые больше всего задолжали по зарплате

Самым большим должником оказалось предприятие "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", которое задолжало работникам 251 млн грн, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о самых больших должниках по выплате зарплаты
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о самых больших должниках по выплате зарплаты
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом 30 января сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

  • АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) — 251 млн грн,
  • ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) — 221 млн грн,
  • ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) — 134 млн грн,
  • ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) — 53 млн грн,
  • ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) — 30 млн.

Также Милованов добавил, что в ближайшее время он проведет совещание с руководителям этих предприятий.

"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой — от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", — отметил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1597140247121818&id=100004775745586

Теги: зарплата, долги, Тимофей Милованов, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
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