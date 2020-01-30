В Минэкономразвития назвали предприятия, которые больше всего задолжали по зарплате

Самым большим должником оказалось предприятие "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", которое задолжало работникам 251 млн грн, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом 30 января сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) — 251 млн грн,

ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) — 221 млн грн,

ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) — 134 млн грн,

ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) — 53 млн грн,

ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) — 30 млн.

Также Милованов добавил, что в ближайшее время он проведет совещание с руководителям этих предприятий.

"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой — от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", — отметил министр.