В Минэкономразвития назвали предприятия, которые больше всего задолжали по зарплате

По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом 30 января сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:
Также Милованов добавил, что в ближайшее время он проведет совещание с руководителям этих предприятий.
"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой — от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", — отметил министр.