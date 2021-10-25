В Минсоцполитики хотят установить для украинцев реальный прожиточный минимум

"Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно поменять. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата", – сказала она.

По словам министра, "прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете".

"Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", – объяснила Лазебная.

Она рассказала, что в Верховную Раду направлены четыре законопроекта, которые касаются этого вопроса.

"Один о методологии, второй об отвязке, далее – о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", – подчеркнула глава ведомства.