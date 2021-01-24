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В Офисе президента ожидают, что 2021-й станет годом экономического роста Украины

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины, так как оно в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках.

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Устенко считает, что в 2021 году Украина может рассчитывать на глобальный заход инвестиций
Устенко считает, что в 2021 году Украина может рассчитывать на глобальный заход инвестиций
Фото: depositphotos.com

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. Такой прогноз 22 января в интервью Ukrlife.tv дал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, его фрагмент опубликовал Офис президента.

"Если говорить вообще о 2021-м, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и конечно, украинской экономики", – отметил он.

Советник президента отметил, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках. В частности, он рассказал, что в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем. Также, как отметил Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и в недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность... Инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", – подчеркнул он.

Стимулом для экономического роста советник также назвал относительно мягкую монетарную политику Нацбанка, который на прошлой неделе оставил учетную ставку без изменений на исторически низком уровне – 6%.

Среди других импульсов для экономического роста он назвал государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большая стройка", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и др.

Устенко резюмировал, что все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4–4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс – и не только извне, но и внутри страны", – считает советник президента.

В прошлом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ВВП Украины упал на 4,4%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%. 

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2021 году вырастет почти на 5%.

Теги: экономика, кризис, Олег Устенко, Офис президента Украины
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