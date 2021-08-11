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ДЕНЬГИ

В партии "Наш край" заявили, что Кабмин должен сделать условия получения дешевых кредитов доступными для предпринимателей

Приходько: Столь необходимую для предпринимателей программу следует не сворачивать, а менять
Приходько: Столь необходимую для предпринимателей программу следует не сворачивать, а менять
Фото: Борис Приходько - народний депутат України / Facebook

Правительство должно убрать коррупционные риски из программы "Доступные кредиты 5–7–9%" и направить средства предпринимателям, которые в них действительно нуждаются, уверен лидер партии "Наш край" в Черниговской области Борис Приходько. Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Правительство провалило такую нужную и важную программу получения льготных кредитов пострадавшим от карантина предпринимателям. В который раз деньги пошли не за теми, кто в них больше нуждается, а достались мощным бизнесменам, которые и без того чувствовали себя хорошо. Уже и сами банкиры просят власти свернуть программу "5-7-9", поскольку она будет нести риски как для самих заемщиков, так и для экономики в целом", – сказал он.

В пресс-службе партии напомнили, что, согласно сообщениям СМИ, представители международных банков, которые работают в программе "Доступные кредиты 5–7–9%", направили письмо в Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины с заявлением, что в рамках программы льготное финансирование получает платежеспособный бизнес, а не серьезно пострадавший из-за COVID-19.

Приходько подчеркнул, что эти условия нужно пересмотреть.

"Во-первых, сейчас чтобы получить кредит, нужно предоставить банку под залог оборудование, а до того его надо застраховать и платить процент за обслуживание. Эти дополнительные платежи значительно удорожают стоимость кредитных средств. Во-вторых, чтобы получить кредит на максимально выгодных условиях, а это 5%, предпринимателю необходимо нанять на работу восемь работников, ведь за каждого нанятого работника кредитная ставка снижается на 0,5%. В нынешних условиях большинства предпринимателей трудно даже ввести одну-две должности в штат", – сказал политик.

Также глава "Нашего края" в Черниговской области заявил, что предприниматели опасаются сворачивания правительством финансирования программы в будущем, из-за чего им придется погашать проценты в банках в полном объеме.

"Столь необходимую для предпринимателей программу следует не сворачивать, а менять с тем, чтобы ее условия были приемлемы для тех, кто действительно пострадал от последствий коронакризы и нуждается в поддержке со стороны государства", – заявил он.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

По состоянию на 9 августа Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками в рамках этой программы. В Кабмине говорят, что с начала программы банки-участники выдали 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн.

Теги: бизнес, Борис Приходько, Наш край, Кабмин, Доступные кредиты 5-7-9%
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