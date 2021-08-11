В партии "Наш край" заявили, что Кабмин должен сделать условия получения дешевых кредитов доступными для предпринимателей

"Правительство провалило такую нужную и важную программу получения льготных кредитов пострадавшим от карантина предпринимателям. В который раз деньги пошли не за теми, кто в них больше нуждается, а достались мощным бизнесменам, которые и без того чувствовали себя хорошо. Уже и сами банкиры просят власти свернуть программу "5-7-9", поскольку она будет нести риски как для самих заемщиков, так и для экономики в целом", – сказал он.

В пресс-службе партии напомнили, что, согласно сообщениям СМИ, представители международных банков, которые работают в программе "Доступные кредиты 5–7–9%", направили письмо в Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины с заявлением, что в рамках программы льготное финансирование получает платежеспособный бизнес, а не серьезно пострадавший из-за COVID-19.

Приходько подчеркнул, что эти условия нужно пересмотреть.

"Во-первых, сейчас чтобы получить кредит, нужно предоставить банку под залог оборудование, а до того его надо застраховать и платить процент за обслуживание. Эти дополнительные платежи значительно удорожают стоимость кредитных средств. Во-вторых, чтобы получить кредит на максимально выгодных условиях, а это 5%, предпринимателю необходимо нанять на работу восемь работников, ведь за каждого нанятого работника кредитная ставка снижается на 0,5%. В нынешних условиях большинства предпринимателей трудно даже ввести одну-две должности в штат", – сказал политик.

Также глава "Нашего края" в Черниговской области заявил, что предприниматели опасаются сворачивания правительством финансирования программы в будущем, из-за чего им придется погашать проценты в банках в полном объеме.

"Столь необходимую для предпринимателей программу следует не сворачивать, а менять с тем, чтобы ее условия были приемлемы для тех, кто действительно пострадал от последствий коронакризы и нуждается в поддержке со стороны государства", – заявил он.