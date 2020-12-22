В Полтавской области открыли газовое месторождение

В "Нафтогазе" рассказали, что общая площадь нового месторождения – Жемчужное – составляет 213 км². Скважину глубиной 6150 м бурили новым станком производства Bentec.

В Полтавской области открыли новое перспективное месторождение с разведанными запасами 200 млн м³ газа. Об этом 22 декабря информирует компания "Укргазвидобування", входящая в структуру "Нафтогазу".

"Нафтогаз" продолжает активное освоение новых нефтегазовых участков, полученных от государства в предыдущие годы. На одном из них, в Полтавской области, компания открыла новое перспективное месторождение – Жемчужное. Открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах – более 6 тыс. м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа – почти 100 тыс. м³ в сутки", – говорится в сообщении.

По информации компании, разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн м³ газа, а перспективные запасы и ресурсы – свыше 2 млрд м³ в сутки. Общая площадь нового месторождения составляет 213 км², в его пределах выделено пять газонасыщенных горизонтов.

В "Укргазвидобуванні" рассказали, что скважину глубиной 6150 м бурили специалисты собственного бурового подразделения "Укрбургаз". На ней впервые испытали новый буровой станок производства Bentec.

Для детализации геологического строения Жемчужного месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин компания планирует начать проведение 3D-сейсмики, добавили в компании.

14 декабря НАК "Нафтогаз України" заявила, что готова в ближайшее время возобновить разведку газа на Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях.

"Укргазвидобування", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз України", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивает около 75% общей добычи газа.